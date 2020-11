Blauwe champignonbakjes gaan uit het schap en worden vervangen door circulaire verpakkingen

De bekende blauwe champignonbakjes gaan verdwijnen uit de supermarkten. Voor Albert Heijn ontwikkelde Verstappen een nieuwe verpakkingslijn voor champignons en paddenstoelen. De bakjes zijn volledig transparant en bestaan uit 100% gerecyclede petflessen. Daarmee zet Verstappen weer een volgende stap in het verduurzamen van de bedrijfsvoering en de productie van verpakkingsmaterialen.

Circulair proces

De nieuwe verpakkingen van Verstappen dragen bij aan de circulaire economie waar het bedrijf veel waarde aan hecht. Mieke Verstappen, directeur van Verstappen licht toe: “Het mooie aan deze innovatie is dat het gebruikte kunststof eerder al als consumentenverpakking in de winkel gelegen heeft en uitermate geschikt is om weer een nieuwe voedselverpakking van te maken. Op deze manier kunnen we het materiaal blijvend hergebruiken. Een perfect voorbeeld van de circulaire economie.”

Verduurzaming door de jaren heen

Er is door Verstappen uitvoerig onderzoek gedaan naar de optimale champignonverpakking. Sinds de introductie van de welbekende blauwe bakjes, zoals Verstappen die in de jaren 80 ontwikkelde, ligt deze qua vormgeving en kleur bijna onveranderd in het schap. “Daar zijn we best trots op, want dat betekent dat we iets goeds gemaakt hebben. Toch hebben we de bakjes gedurende de jaren steeds vernieuwd, maar wellicht onopgemerkt. We zijn namelijk steeds minder materiaal gaan gebruiken en we zijn 10 jaar geleden al overgestapt naar 80% gerecyclede petflessen. De nieuwe champignonverpakkingen bestaan uit 100% gerecyclede petflessen en bovendien verdwijnt nu ook de blauwe kleur. Blauw kunststof is net zo goed te recyclen, maar door de bakjes transparant te houden, wordt het voor recyclebedrijven veel interessanter.” vertelt Mieke Verstappen. De nieuwe verpakkingen worden in eerste instantie uitgerold bij Albert Heijn. Andere supermarkten zullen op termijn deze trend mogelijk volgen.

Plastic Pact NL

Sinds kort is Verstappen lid van het Plastic Pact NL. In het pact hebben 60 toonaangevende bedrijven in Nederland afspraken gemaakt over het recyclen van plastic en de handen ineen geslagen om het plasticprobleem aan te pakken. Mieke Verstappen: “Wij ondernemen altijd met oog voor de toekomst en het milieu. Onze slogan is niet voor niks ‘Empowering a wasteless world’. Dit is voor ons niet alleen een spreuk aan de muur, maar een volwaardig onderdeel van onze bedrijfsvoering en visie. Met de innovatie die we nu introduceren tonen we aan dat we niet stilstaan, maar vooruitdenken en toekomstgerichte stappen zetten. Dit sluit perfect aan bij de doelen die we in het Plastic Pact NL hebben afgesproken.”