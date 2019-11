Black Bear Carbon verkiest haven Rotterdam voor nieuwe rCB-fabriek in Nederland

“Het Havenbedrijf Rotterdam wil de ontwikkeling van onze volgende fabriek graag faciliteren en er zijn aanzienlijke mogelijkheden voor optimalisatie en synergie van onze technologie in het Rotterdamse industriecomplex”, aldus Silvio Ghyoot, CEO van Black Bear Carbon.”

De komende weken werken Black Bear Carbon en Havenbedrijf Rotterdam samen de technische en financiële details uit van hun samenwerking en de opzet van het project. Doel is de samenwerking begin december te bevestigen om vervolgens over te gaan tot de tijdige realisatie van het project ‘Recovered Carbon Black Nederland’ in Rotterdam.

“We heten Black Bear Carbon, met zijn geavanceerde circulaire technologie, van harte welkom in Rotterdam. Om onze haven en ons industriële complex in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs, moeten we inzetten op circulaire productieprocessen. Black Bear Carbon past uitstekend in het bestaande Rotterdamse chemiecomplex”, aldus Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam.”

Tegelijkertijd zullen beide partijen met regionale en nationale partners overleggen over de financieringsstructuur van de op te zetten onderneming. De start van deze nieuwe fabriek op deze veelbelovende locatie is de volgende belangrijke stap in de toepassing van de Black Bear Carbon-technologie om het probleem van versleten banden wereldwijd aan te pakken.

Over Black Bear Carbon

Black Bear is een groene recovered carbon black (rCB) producent die carbon black terugwint uit oude banden in plaats van ruwe olie als grondstof te gebruiken. Black Bear kiest ervoor om de industrie te innoveren met baanbrekende technologie en gepassioneerde mensen, omdat we geloven dat we aanzienlijke hoeveelheden CO2 kunnen besparen met het terugwinnen van carbon black, het banden afvalprobleem kunnen oplossen en tegelijkertijd winstgevend kunnen zijn.

Carbon black is een cruciaal component in rubber, plastic, inkt en verf; en wordt gebruikt om hun eigenschappen te verbeteren. Bijna alles dat je om je heen ziet dat zwart van kleur is, bevat carbon black. Huidige fabrikanten produceren carbon black door zware aardoliefracties te verbranden, waarbij CO2 vrijkomt en het milieu wordt vervuild. Black Bear wint carbon black terug uit oude banden op een schone en duurzame manier.

Black Bear is van plan de transitie naar een circulaire economie voor banden te leiden door honderden fabrieken uit te rollen met lokale partners over de hele wereld, waarbij de focus op Europa ligt voor zijn eerstvolgende fabrieken. Wanneer de volledige markt van oude banden middels een circulaire oplossing wordt verwerkt, zal Black Bear het wereldwijde olieverbruik jaarlijks met meer dan 215 miljoen vaten verminderen. Na zes jaar testen en twee jaar productie-ervaring, is Black Bear klaar om zijn concept wereldwijd uit te rollen en op grote commerciële schaal teruggewonnen carbon black te produceren.