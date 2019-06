Bijna volledig duurzame houtinkoop VolkerWessels

Hout is een van de vier grootste materiaalstromen van VolkerWessels Nederland, naast staal, beton en asfalt. In 2018 is totaal zo’n 44.751 m3 duurzaam hout verwerkt door het concern. Dit komt neer op 98% van de totale houtinkoop en zorgt voor 40,2 duizend ton CO 2 -opname (volgens FSC-richtlijnen). Het gebruik van duurzaam hout draagt bij aan het verkleinen van de milieuvoetafdruk van de bouwsector. Bij het verduurzamen van onze sector is hout namelijk een belangrijk en duurzaam alternatief voor bijvoorbeeld beton. Er liggen kansen om, naast volledig duurzame houtinkoop, steeds meer gebruik te maken van hout in de projecten.

In het duurzaamheidsverslag 2018 is te lezen dat VolkerWessels al jarenlang waarde hecht aan het gebruik van duurzaam hout. Ook zijn de overige ambities, kansen en belemmeringen op het gebied van circulair bouwen hier te lezen.

Bosberekentool

Van het deel ingekocht duurzaam hout in 2018 is 25.271m3 FSC-gecertificeerd, waarbij het overige hout voornamelijk PEFC-gecertificeerd is. Met de nieuwe Bosberekentool van FSC kan worden herleid hoeveel oppervlakte bos er daadwerkelijk beschermd wordt, wanneer je de hoeveelheid FSC-hout invult. Voor VolkerWessels geldt dat zo’n 10% van het hout bestaat uit tropisch hardhout en 90% uit noordelijk hout en we daarmee uitkomen op circa 6 miljoen m2 beschermd bos. Klik hier voor meer informatie over de tool.

FSC Nederland

VolkerWessels is convenant partner van FSC Nederland. FSC heeft drie doelen als het gaat om verantwoord bosbeheer:

Bescherming van het leefgebied van planten en dieren Respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders Hout oogsten en geld verdienen mét behoud van het bos

In de contracten die het concern heeft met de houtleveranciers staan afspraken over toepassing van duurzaam hout en hoe we de houtinkoop monitoren. FSC Nederland zorgt met verantwoord bosbeheer dat bossen behouden blijven. VolkerWessels is als partner trots op de samenwerking en reeds geboekte resultaten.

Nieuw concept: modulair schoolgebouw uit hout

Een van onze ondernemingen is gespecialiseerd in houtbouw. In de uitgave van de maand mei van het vakblad Schooldomein staat een mooi artikel over een nieuwe en duurzaam bouwconcept. De Groot Vroomshoop ontwikkelde samen met SeARCH Architecten en basisschool Klein Amsterdam een unieke huisvestingsoplossing. Een leuk weetje: in het hout waarmee het schoolgebouw is gemaakt zit meer CO2 opgeslagen dan is uitgestoten tijdens de productie van de school.