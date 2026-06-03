Nederlandse bedrijven zeggen steeds meer druk te voelen om te verduurzamen, maar laten dat nauwelijks meewegen in hun energiekeuzes. Prijzen en leveringszekerheid blijven vooralsnog de bepalende factoren bij het kiezen van een energiecontract. Dat blijkt uit onderzoek van Censuswide onder 500 Nederlandse bedrijven, in opdracht van SEFE Energy.

Bedrijven investeren minder vaak in verduurzaming dan een jaar geleden, mede door financiële beperkingen en onzekerheid over de economie en beleid (bron: CBS). De druk om te verduurzamen neemt echter toe, blijkt uit het onderzoek van SEFE Energy. Drie op de vijf (59%) bedrijven geeft dat aan. Deze druk komt niet alleen vanuit ESG-stakeholders en milieuorganisaties (59% geeft dat aan), maar ook vanuit werknemers (52%), juridische teams (53%), leveranciers en ketenpartners (51%). Vooral industriële bedrijven, zorginstellingen en retailers zeggen de druk sterk te voelen. Door wet- en regelgeving en marktverwachtingen hebben deze sectoren te maken met toenemende eisen voor verduurzaming.

Duurzaamheidsdoelen

De keuze in energieafname is onderdeel van bredere duurzaamheidsmaatregelen die bedrijven nemen. Drie kwart (74%) van de bedrijven geeft aan daadwerkelijk ook een duurzaamheidsplan te hebben. Echter, slechts 40 procent geeft aan dat het reduceren van CO₂-uitstoot tot een prioriteit hoort als het gaat om hun energieverbruik. Bedrijven hebben moeite om bepaalde aspecten van verduurzaming financieel te verantwoorden. De meerderheid (60%) geeft aan dat het behalen van energiedoelen vooral wordt tegengehouden door kosten.

Groene energie minder belangrijk

De druk die bedrijven zeggen te voelen om te verduurzamen, vertaalt zich niet door naar hun energiekeuzes. Kosten (68%) en leveringszekerheid (65%) zijn de belangrijkste factoren bij het kiezen van een energiecontract. Slechts 35 procent geeft aan dat ESG-verplichtingen een bepalende factor zijn. Bovendien vindt maar een kleine 15 procent het belangrijk dat energie beschikbaar is uit bronnen met een lage CO₂-uitstoot.

Mijke Kouwenhoven-van der Bruggen, Branch Manager bij SEFE Energy Nederland, zegt: “De bereidheid van Nederlandse bedrijven om te verduurzamen is er absoluut. Veel organisaties hebben een helder beeld van hun duurzaamheidsopgave, maar moeten daarin ook realistisch blijven. De energiemarkt blijft in beweging, terwijl bedrijven behoefte hebben aan zekerheid over hun productiecontinuïteit en kosten. Wij zien dat bedrijven momenteel vooral kiezen voor betaalbaarheid en leveringszekerheid, met focus op stabiliteit en voorspelbaarheid.”