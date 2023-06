Steeds meer vastgoedfondsen rapporteren over milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) in hun jaarverslag. Dit komt doordat investeerders belang hechten aan de niet-financiële prestaties van deze fondsen. Om deze ontwikkeling in kaart te brengen heeft BDO een analyse uitgevoerd naar de wijze waarop beursgenoteerde vastgoedondernemingen over ESG rapporteren in hun jaarverslag over boekjaar 2022.

De analyse laat zien dat de fondsen die opvallen in positieve zin, transparant zijn over de ESG-standaarden die ze toepassen, open zijn over hun dataverzamelingsprocessen, limited assurance van een accountant verkrijgen over hun verslaglegging en hun financiering verduurzamen via groene obligaties.

Focus ligt nog op het thema klimaat

In de snel veranderende wereld van vandaag is ESG-rapportage een essentieel onderdeel geworden van bedrijfstransparantie en verantwoorde bedrijfspraktijken. Met de naderende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) krijgen duurzaamheidsrapportages een nog grotere betekenis. Onze analyse heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de meest prominente thema’s die worden genoemd in ESG-verslagen, waar volgens de CSRD verplicht over moet worden gerapporteerd. Klimaatverandering, een dringende wereldwijde zorg, staat overal centraal in deze rapporten. Hierbij leggen bedrijven de nadruk op hun inzet voor aanpassing aan klimaatverandering, mitigatiestrategieën en energiebesparing. Tegelijkertijd geven vastgoedbedrijven ook prioriteit aan hun eigen personeel, in het besef dat het welzijn van hun werknemers cruciaal is voor duurzaam succes. Ze behandelen belangrijke aspecten zoals arbeidsomstandigheden, het waarborgen van veilige en ondersteunende werkplekken en het bevorderen van gelijke behandeling en kansen voor alle werknemers.

Gebruik van ESG-standaarden vergroot de rapportagekwaliteit van het jaarverslag

Een van de belangrijkste gebieden waar naar is gekeken in onze analyse, is hoe bedrijven rapporteren over ESG-normen en -standaarden. Veel gebruikte raamwerken en standaarden zijn het Global Reporting Initiative (GRI), EPRA Sustainability Standards, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit betreffen veel verschillende duurzaamheidsstandaarden. Een nadeel hiervan is dat dit tot verwarring kan leiden en de vergelijkbaarheid juist bemoeilijkt. Bovendien is het van cruciaal belang dat vastgoedfondsen zich niet alleen committeren aan deze standaarden en raamwerken, maar deze ook consequent toepassen in hun rapportages en over de rapportagejaren heen.

Een van de best practices die ons dan ook is opgevallen, met CSRD in gedachten, is om alle toelichtingen met betrekking tot een bepaalde standaard niet alleen in een aparte tabel of bijlage op te nemen, maar in het jaarverslag de relevante duurzaamheidsinformatie te integreren. Hierdoor wordt het verslag leesbaarder, vergelijkbaarder en relevanter. Deze integratie sluit ook aan bij de structuur van de CSRD-standaarden.

Houd de structuur van de CSRD-standaarden aan

Het verankeren van ESG-strategie en -governance in de algehele strategie van het bedrijf is van cruciaal belang, en dit kan worden bereikt door een speciale ESG-commissie op te richten of aan te stellen. De fondsen die dergelijke maatregelen hebben geïmplementeerd, hebben doorgaans middelen besteed of expertise ingehuurd voor het opstellen van een ESG-beleid, het opzetten van gegevensverzamelingsprocessen en het uitleggen hoe de gegevens tot stand zijn gekomen en worden beheerst. Vervolgens beschrijven ze die in detail in hun jaarverslagen. Uit onze analyse volgt dat dit een positieve invloed heeft op de manier waarop ze ESG-informatie toelichten. Hiermee wordt integratie van duurzaamheid versterkt en wordt er voldoende aandacht gegeven aan de meest materiele thema’s. Deze manier van rapporteren sluit ook bij de structuur van de concept CSRD-standaarden: governance, strategie, management van effecten, risico’s en kansen, en de doelen en meetpunten.

Een goede basis als startpunt voor de CSRD-vereisten

Het behalen van limited assurance vormt weliswaar een laatste stap in het ESG-rapportageproces, maar dit betekent nog niet dat de fondsen daarmee volledig voldoen aan de CSRD-voorschriften. Ook al hebben veel vastgoedfondsen KPI’s opgesteld en limited assurance verkregen over hun ESG-rapporten, dit is niet per definitie voldoende voor CSRD-compliance. De CSRD vraagt ook om toelichting over de strategie op ESG thema’s, de inrichting van governance in de organisatie en hoe ondernemingen hun materiele effecten, risico’s en kansen beheersen. Dat vereist ook inzicht in plannen en voortgang over korte en lange termijn.

Grote impact van CSRD-rapportagevereisten voor beursgenoteerde vastgoedondernemingen

Rapporteren over duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor beursgenoteerde vastgoedondernemingen. Het is van essentieel belang dat bedrijven in hun verslagen rapporteren op basis van eenduidige en vergelijkbare ESG-standaarden en -kaders, uitleg geven over hun gegevens-verzamelingsprocessen en het krijgen van limited assurance. Op basis van onze analyse zien we volwassen ESG-rapportages bij dit segment ondernemingen.

Maar we zien ook nog veel verscheidenheid in het gebruik van standaarden, commitments en doelstellingen. De rapportages kunnen strakker en gestructureerder. De CSRD-rapportagevereisten kunnen hier een verschil in maken, doordat de concept Europese rapportagestandaarden (ESRS) een uniforme gedetailleerde toelichting gaan vereisen, met verplichte assurance.

Een eerste aandachtspunt is dat, ondanks dat de meeste vastgoedfondsen al ervaring hebben met ESG-rapportages en assurance de impact van de CSRD groot zijn. Een analyse van bijvoorbeeld de EPRA Sustainability Standards en ESRS zou helpen om de impact te bepalen. Begin op tijd met beoordeling van de CSRD-impact. Maak een analyse van de vereisten en stel een routekaart op om over 2025 klaar voor de CSRD-rapportage te zijn.

Een tweede aandachtspunt met de komst van de CSRD-standaarden, is het verkrijgen van data over het vastgoed vanuit de waardeketen. Op dit moment is niet voor alle objecten deze informatie beschikbaar, zoals bijvoorbeeld energie of afval data van panden die niet zelf in beheer zijn. Een fonds kan nu al aan de slag met het vergroten van deze databeschikbaarheid en -kwaliteit door afspraken te maken, tooling in te zetten en de impact van de waardeketeninformatie in kaart te brengen.