Koningin Máxima heeft op dinsdag 30 juni het nieuwe batterijpark van ENGIE officieel geopend. Dit deed zij in aanwezigheid van bestuurders, partners, vertegenwoordigers en medewerkers vanuit de overheid en de energiesector. Bij deze gelegenheid was tevens de minister van Klimaat en Groene Groei, Stientje van Veldhoven, aanwezig. Het batterijpark is het grootste operationele batterijpark van Nederland.

De totale opslagcapaciteit van het energieopslagsysteem bedraagt 100 megawattuur. Op maximaal vermogen kunnen de batterijen gedurende 3 uur 35 megawatt aan elektriciteit opslaan, om die op een later moment opnieuw gedurende 3 uur op maximaal vermogen aan het net te leveren. Hiermee kunnen bijvoorbeeld alle inwoners van Lelystad drie uur lang van stroom worden voorzien. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het batterijpark, waaronder civiele werkzaamheden en bekabeling, gingen van start in augustus 2024. Begin 2026 werd het batterijpark succesvol in bedrijf gesteld en commercieel in gebruik genomen. Op dat moment werd vier vijfde (80 MWh) van het park in dienst genomen. Inmiddels is het volledige batterijpark in gebruik en draagt het volop bij aan de netstabiliteit en de optimale benutting van beschikbare wind- en zonne-energie.

Van energiecentrale naar geïntegreerde flexibiliteitshub

De Máxima-centrale van ENGIE ligt op een eiland in het IJsselmeer in de buurt van Lelystad. Op dit eiland werd eind jaren zestig een eerste elektriciteitscentrale gebouwd, maar inmiddels is het terrein uitgegroeid tot een volwaardige flexibiliteitshub. De hub kan zich snel aanpassen aan zowel de beschikbaarheid van hernieuwbare energie als de behoeften van het Nederlandse elektriciteitsnet. Deze combineert:

De nieuwe 35 MW batterijopslagfaciliteit, naast het bestaande 32 MW zonnepark.

De Máxima-centrale, met een vermogen van 900 MW, werd in 2010 in gebruik genomen. Recent is deze grondig gereviseerd en bovendien omgebouwd om waterstof te kunnen bijstoken. Daarmee behoort de Máxima-centrale tot de modernste en efficiëntste van Europa.

Vanaf deze locatie levert ENGIE elektriciteit voor circa 1,6 miljoen huishoudens en draagt het nadrukkelijk bij aan de Nederlandse energievoorziening en economische ontwikkeling. Daarnaast won ENGIE recent een aanbesteding van TenneT voor de black-startvoorziening in de regio Midden-Nederland: vanaf 2028 kan de Máxima-centrale het elektriciteitsnet in de regio opstarten na een eventuele black-out.

ENGIE’s wereldwijde ambitie

Het batterijpark bij de Máxima-centrale sluit aan bij de ambitie van de ENGIE Groep om grootschalige flexibiliteitsoplossingen te realiseren. Zulke oplossingen zijn essentieel om de groeiende productie van hernieuwbare energie veilig en betrouwbaar in het energiesysteem te integreren. Deze ambitie krijgt concreet vorm in de Benelux:

In Nederland ontwikkelt ENGIE een BESS-project van 100 MW / 400 MWh in Burgum, Friesland, waarvoor de vergunningen al zijn verkregen.

In België is eind mei de bouw gestart van een nieuw batterijpark van 80 MW in Drogenbos. Samen met het operationele batterijpark in Vilvoorde en de locatie in aanbouw in Kallo, zal de totale batterijopslagcapaciteit van ENGIE in België 380 MW / 1.520 MWh bedragen.

Momenteel beschikt de ENGIE Groep wereldwijd over 57,7 GW aan geïnstalleerde capaciteit voor hernieuwbare energie en opslag, en streeft ernaar om tegen 2030 95 GW te bereiken.

Harry Talen, CEO van ENGIE Nederland: “Flexibiliteit wordt steeds belangrijker voor een succesvolle energietransitie en ENGIE zet hier daarom stevig op in. De opening van het batterijpark in Lelystad is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van een toekomstbestendig Nederlands energiesysteem: op deze locatie komen opwek, opslag en flexibiliteit samen. Batterijen vervullen hierin een cruciale systeemfunctie – je kunt ze zien als een parkeerplaats voor elektriciteit: bij overschot sla je stroom op, bij schaarste lever je die terug aan het net. In Nederland worden batterijen in de nettarieven echter nog vaak behandeld als gewone verbruikers, waardoor een essentiële oplossing onnodig duur wordt en investeringen achterblijven. In België zien we bijvoorbeeld juist een snelle groei van batterijparken, omdat batterijen daar tien jaar worden vrijgesteld van nettarieven en expliciet worden gezien als onderdeel van de oplossing voor congestie en netproblemen. Zo’n benadering hebben we in Nederland ook nodig, zodat vergroening daadwerkelijk kan uitgro

Stientje van Veldhoven, Minister van Klimaat en Groene Groei van Nederland: “We willen af van fossiel en zetten daarom stappen om ons energiesysteem te verduurzamen, zoals gisteren. Als de zon niet schijnt, en het waait niet, dan moeten we piekmomenten kunnen opvangen. Dit batterijpark biedt een goede oplossing. Het zorgt voor balans, stabiliteit en betrouwbaarheid. Dit maakt dit batterijpark niet alleen belangrijk voor Lelystad of Flevoland. Het is een belangrijke stap voor de verduurzaming van heel Nederland en ik hoop dat meerdere parken als deze volgen.”

Harold Hofstra, Gedeputeerde energie(transitie) Provincie Flevoland: “De Máxima-centrale is al jaren belangrijk voor het regionale en lokale energienet. Met dit batterijpark laat ENGIE zien dat ze niet alleen energie leveren, maar ook systeemverantwoordelijk denken, handelen en anticiperen op wat ons energiesysteem nodig heeft. Dit is een slimme stap vooruit richting flexibiliteit, waterstof en de bredere energietransitie.”

Femke Brenninkmeijer, voorzitter van Energie-Nederland: “Nederland moet een land blijven waar bedrijven willen investeren in de energietransitie. Dat vraagt om goede samenwerking tussen energiebedrijven, netbeheerders, overheden en toezichthouders. Het batterijpark dat gisteren geopend is door ENGIE is een goed voorbeeld van deze samenwerking. Batterijopslag is een essentiële schakel in het energiesysteem van de toekomst. Zonder flexibiliteit loopt het systeem vast. Met opslag bouwen we aan een energievoorziening die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is.”

Bezoek Koningin Máxima

Op 30 juni werd het batterijpark dus feestelijk geopend door koningin Máxima. Dit deed zij door, na het plenaire programma, samen met twee schoolkinderen door het park te lopen. Zij stonden symbool voor de generatie die voortbouwt op de keuzes die wij vandaag maken. Aansluitend kreeg zij van leerlingen uit groep 5 van basisschool de Windroos een toelichting op hun schoolproject over duurzame energie, waarin zij in kleine groepjes elk een eigen straat ontwierpen rond energie, techniek en samenwerking; samen vormden deze straten één toekomstbestendige wijk. Tot slot bezocht Koningin Máxima de ‘operatorroom’, waar zij uitleg kreeg over de werking van de centrale en de rol van het batterijpark binnen het energiesysteem.

Kerncijfers:

160 lithium-ion-batterijcontainers

35 megawatt vermogen

100 megawattuur opslagcapaciteit

3 uur op-/ontlaadtijd (vol vermogen)

Oppervlakte van 0,35 hectare

© Peter van der Lingen. Links: Harry Talen, CEO van ENGIE Nederland. Rechts: Koningin Máxima. Jongen: Sven den Bruigom, leerling uit groep vijf van openbare basisschool De Windroos uit Lelystad. Meisje: Jade van der Toorn, leerling uit groep vijf van openbare basisschool De Windroos uit Lelystad.

© Peter van der Lingen. Omslagfoto: Links: Stientje van Veldhoven, Minister van Klimaat en Groene Groei van Nederland. Midden: Harry Talen, CEO van ENGIE Nederland. Rechts: Koningin Máxima.