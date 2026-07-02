BAM en Rabobank hebben een bouwteamovereenkomst gesloten om het Matserterrein naast het Rabobank-hoofdkantoor in Utrecht te herontwikkelen. Deze duurzame en multifunctionele uitbreiding van de Rabobank-campus aan de Croeselaan omvat 81.600 vierkante meter, waarvan 67.000 vierkante meter kantoorruimte en bijbehorende faciliteiten, 145 huurwoningen in de sociale huur-, middenhuur- en vrije sector en diverse openbare voorzieningen. De vernieuwde campus wordt een groene ontmoetingsplek voor zowel de stad als Rabobank.

De belangrijkste reden om voor BAM te kiezen als partner is de ruime ervaring van het bedrijf in grootschalige en duurzame ontwikkel-, bouw- en renovatieprojecten. Als onderdeel van de overeenkomst worden het huidige hoofdkantoor van Rabobank en een nieuw kantoorpand geïntegreerd tot één complex. Van de twee Rabobank-gebouwen die nu op het Matserterrein staan, Zilver en het Auditorium, wordt Zilver grondig gerenoveerd en toekomstbestendig gemaakt. Het Auditorium is inmiddels op circulaire wijze gesloopt, waarbij veel materialen opnieuw bruikbaar zijn. De woningen worden in samenwerking met BPD ontwikkeld.

Eric Moleman, managing director BAM Bouw en Techniek – Projecten: “Het Matserterrein is voor ons meer dan een bouwproject. Het is een volgende stap in onze langdurige samenwerking met Rabobank in Utrecht. Al jaren zijn onze collega’s dagelijks aanwezig op locatie voor het beheer en onderhoud van het hoofdkantoor. Ook hebben we diverse interne verbouwingen uitgevoerd, zoals de dealingroom. Nu creëren we samen een duurzame, groene campus waar wonen, werken en verblijven samenkomen. Voor BAM is dit een prachtige kans om onze kennis en ervaring met duurzame en complexe stedelijke projecten volledig in te zetten.”

Het project richt zich op het beperken van de CO2-uitstoot door onder meer materialen te hergebruiken, de toepassing van duurzame en CO₂-arme materialen en het ontwerp van de campus te optimaliseren. Met behulp van een duurzaamheidsdashboard worden daarnaast tijdens het ontwerpproces en de realisatie het energiegebruik en de milieuprestaties continu gemonitord, en wordt waar nodig bijgestuurd. Ook in de uitvoering ligt de focus op het beperken van emissies, bijvoorbeeld door de bouwlogistiek efficiënt in te delen en transportbewegingen te minimaliseren.

Eerste fase: in bouwteamverband ontwerp uitwerken

Rabobank en BAM werken na het ondertekenen van de bouwteamovereenkomst het duurzame ontwerp verder uit. In een bouwteamtraject worden projecten samen met de opdrachtgever van tevoren volledig ontwikkeld, zodat de uitvoering soepel verloopt. In dit traject werkt BAM samen met eerder door Rabobank geselecteerde partners, waaronder Team V, OKRA, Deerns, IMd, CBRE, BBN en IGG. De intentie is om na de bouwteamfase tot een aannemingsovereenkomst te komen.