Ballast Nedam Development zet een iconische stap met het Natuurhuis en gaat klimaatpositieve rijwoningen van stro ontwikkelen. Dit is de uitkomst van een zoektocht naar een schaalbare klimaatpositieve rijwoning die eind 2021 startte. Hiermee wil Ballast Nedam Development het nieuwe normaal voor wonen in Nederland introduceren en een materialentransitie ontketenen.

De combinatie van Strotec, architecten|en|en samen met Bouwbedrijf Van Herpen is gekozen tot winnaar van de Natuurhuis prijsvraag. Het eerste pilotproject zal plaatsvinden in het Noord-Brabantse Heeze. Naar verwacht start medio 2023 de bouw van het eerste Ballast Nedam Development Natuurhuis.

Klimaatpositief, biobased & CO2-opslag

Met het Natuurhuis slaat Ballast Nedam Development een nieuwe weg in. De klimaatpositieve woning wordt bereikbaar gemaakt voor een groter publiek. Het Natuurhuis geeft invulling aan de beoogde hoge duurzaamheidambities en zet tegelijkertijd in op betaalbaarheid en schaalbaarheid. Door gebruik te maken van prefab stropanelen kan er op grote schaal gebouwd worden. De woning is voor meer dan 95% biobased. Zo wordt er naast stro, een restproduct uit de agrarische sector, een heel scala aan andere biobased materialen toegepast. Daarmee slaat deze woning 90 ton CO2 op.

Energiepositief, natuurinclusief & klimaatadaptief

Het Natuurhuis is energiepositief en produceert meer energie dan deze gebruikt. Dit maakt de woning een kleine energiecentrale. Een ander belangrijk aspect van het Natuurhuis is natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Dit is terug te zien in het ontwerp, dat de verbinding met de natuur opzoekt. De natuur wordt als het ware naar binnen gehaald en de gevel en het dak zijn grotendeels bedekt met groen.

Het groen en de natuurlijke aspecten werken als buffer voor de waterhuishouding en zorgen voor het tegengaan van hittestress. Er is voor mens, dier en planeet ontworpen. Het Natuurhuis biedt Ballast Nedam Development de mogelijkheid een positieve klimaatimpact te maken en een wending op grote schaal in de sector voor elkaar te krijgen.

Het winnend ontwerp

Het winnende ontwerp is van de hand van architecten|en|en – een partner van Strotec. Bouwbedrijf Van Herpen zal de woningen in Heeze bouwen. Strotec is de Nederlandse leverancier van prefab stropanelen gemaakt door EcoCocon. Deze leverancier biedt een compleet wandsysteem met exact op maat gemaakte HSB-stro-elementen. De modules zijn tot vijf lagen dragend, hebben een uitstekende Rc waarde en hebben CO2 uit de atmosfeer opgeslagen. Daarnaast is het stropaneel gecertificeerd, wat het een verantwoord product maakt, zeer geschikt om mee te bouwen en bovendien op grote schaal toe te passen.

Binnenkort zal het Ballast Nedam Development Natuurhuis de markt op komen en kunnen geïnteresseerden zich inschrijven. De eerste 8 Natuurhuizen verschijnen in het Noord-Brabantse Heeze. Geïnteresseerden kunnen zich alvast online aanmelden.