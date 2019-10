Baanbrekende technologie haalt plastic uit zee en gebruikt het in een Coca-Cola-fles

Voor elk blikje of elke fles die verkocht wordt, wordt er één ingezameld.

Alle verpakkingen zijn 100% recyclebaar.

Alle verpakkingen bevatten minimaal 50% gerecycled materiaal.

In 2019 investeerde Coca-Cola in West-Europa 180 miljoen euro in de ontwikkeling van duurzame verpakkingen en verpakkingsvrije oplossingen voor de toekomst. Vandaag kondigde Coca-Cola verdere doelstellingen aan om haar roadmap te versnellen en ervoor te zorgen dat alle verpakkingen worden ingezameld, gerecycled en hergebruikt. Deze doelstellingen omvatten:

Werken aan het verwijderen van alle onnodige of slecht te recyclen plastics uit

Coca-Cola’s portfolio. Zo kondigde Coca-Cola onlangs aan dat in West-Europa de plastic omverpakking van multipack-blikjes zal worden vervangen door karton. Hierdoor wordt 4.000 ton plastic bespaard in 2020. Daarnaast werden recentelijk de groene flessen van het merk Sprite vervangen door transparante PET-flessen die beter van fles tot fles kunnen worden gerecycled.

Werken aan 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen in alle plastic flessen, waardoor elk jaar meer dan 200.000 ton nieuw plastic wordt bespaard. Coca-Cola in Nederland bereikt de doelstelling van 50% gerecycled plastic in haar flessen zes jaar eerder dan de aangegeven doelstelling (tegen eind 2019, in plaats van 2025), en gaat de komende tijd bekijken hoe en per wanneer ze het percentage gerecycled en hernieuwbaar materiaal verder kan verhogen. De merken Chaudfontaine, Honest en Glaceau Smartwater maken nog eind dit jaar de overstap naar flessen van 100% gerecycled plastic.

Steun aan goed ontworpen statiegeldsystemen in heel West-Europa, waar nog geen alternatief bestaat dat succesvol is gebleken, in lijn met de doelstelling om in 2025 een fles of blikje in te zamelen voor elk verkocht exemplaar. Coca-Cola zal ook goed ontworpen DRS ondersteunen in andere Europese markten, waar er nog geen effectieve alternatieven zijn. Openheid over de ecologische voetafdruk op jaarbasis per verpakkingstype, evenals rapportage over de prestaties ten opzichte van de gestelde toezeggingen en doelstellingen.

Tim Brett, President van Coca-Cola West-Europa: “Te veel grondstoffen worden momenteel als afval weggegooid. We weten dat we meer moeten doen om dit te voorkomen. Onze doelstellingen van vandaag zijn terecht ambitieus. Er is een waardevolle rol weggelegd voor verpakkingen, maar deze moeten altijd worden ingezameld, gerecycled en hergebruikt. Het is ons doel om, in samenwerking met anderen, de term ‘wegwerpplastic’ overbodig te maken, zowel in ons bedrijf als daarbuiten. We willen dit bereiken door al ons plastic en al onze verpakkingen terug te brengen naar een gesloten kringloop.”

Bruno van Gompel, Technical and Supply Chain Director, Coca-Cola West-Europa: “De fles deels gemaakt van plastic uit zee is het bewijs van wat er mogelijk is door samenwerking en investeringen in revolutionaire nieuwe technologieën. Door partners uit de hele supply chain samen te brengen, van een non-profitorganisatie die stranden schoonmaakt in Spanje en Portugal tot een investering in Ioniqa Technologies in Nederland, zijn we er voor het eerst in geslaagd om beschadigd plastic uit zee weer om te zetten in materiaal dat geschikt is voor drankverpakkingen. Verbeterde recyclingtechnologieën zijn enorm interessant, niet alleen voor ons, maar voor de industrie en maatschappij als geheel. Ze brengen ons weer een stap dichterbij een kringloopeconomie voor plastic, en daarom investeren wij hierin. Naarmate deze technologieën verder worden ontwikkeld, zien we dat allerlei soorten gebruikt plastic zo goed als nieuw weer kunnen worden ingezet, waardoor afvalstromen niet meer worden verbrand of op stortplaatsen belanden.”

De speciale fles met plastic uit zee is ontwikkeld als voorbeeld voor wat de technologie kan bereiken in de nabije toekomst. Op korte termijn, vanaf 2020, zal Coca-Cola de verbeterde recyclingtechniek op commerciële schaal uitrollen met behulp van afvalstromen van bestaande recyclers, waaronder voorheen niet-recyclebare kunststoffen en recyclebare materialen van mindere kwaliteit.

Een nieuw opgerichte verpakkingsinnovatiehub zal de focus blijven leggen op versnelde investeringen en innovaties voor heel West-Europa. Hieronder vallen investeringen in verbeterde recyclingtechnologieën en alternatieve verpakkingsoplossingen voor de toekomst, zoals papieren flessen, bio-based verpakkingsmaterialen, hervulbare, herbruikbare verpakkingen en verpakkingsvrije alternatieven, zoals de Freestyle-dispensers of andere microdoseringsoplossingen.