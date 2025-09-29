Autoleasemaatschappij Ayvens en Europees laadplatform Plugsurfing kondigen een samenwerking aan die de komende maanden gefaseerd wordt uitgerold in Nederland, België, Frankrijk, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Hiermee krijgen elektrische leaserijders toegang tot het grootste laadnetwerk van Europa, met meer dan 1 miljoen laadpunten. Dit maakt elektrisch rijden niet alleen makkelijker en aantrekkelijker, maar helpt ook om de laadkosten te beheersen.

Laadgemak voor elektrische rijders

Veel elektrische rijders kunnen nog lang niet overal laden, afhankelijk van hun laadpas of laadabonnement. Met het nieuwe laadabonnement van Ayvens en Plugsurfing kunnen leaserijders gebruikmaken van meer dan 1 miljoen laadpunten in Europa. Zo wordt de overstap naar elektrisch rijden aantrekkelijker. “Wij willen een laadoplossing aanbieden die de rijervaring verbetert”, aldus Annie Pin, Chief Commercial Officer bij Ayvens.

Tot drie keer lagere energierekening

Naast gemak zorgt de samenwerking met Plugsurfing voor meer inzicht in de laadkosten. Zonder goede controle kan de energierekening van een elektrische auto tot wel drie keer hoger uitvallen. Met de Plugsurfing-oplossing kunnen internationale vlootbeheerders precies bijhouden wanneer en waar voertuigen laden, zodat ze hun wagenpark efficiënt kunnen beheren en de kosten kunnen verlagen.

Bedrijven hebben vanuit één centraal portaal inzicht in laadkosten op verschillende locaties, bijvoorbeeld op kantoor, langs de weg en thuis, zodat deze kosten goed beheerd kunnen worden.

Ook krijgen bedrijven met het portaal beter inzicht in laadgedrag, met gedetailleerde rapportagedata die inzicht bieden in het kWh-verbruik, de kosten per netwerk en de kilometerregistratie. Deze data en inzichten dragen bij aan meer transparantie en betere beheersing van laadkosten.

Elektrische auto’s als rijdende batterijen

Steeds meer elektrische auto’s zijn uitgerust met bi-directionele laadmogelijkheden: hiermee kunnen auto’s niet alleen stroom opnemen, maar ook teruggeven aan het elektriciteitsnet of aan een woning. De accu van een auto dient hierdoor als ‘rijdende batterij’. Dit kan op termijn het stroomnet flink ontlasten, vooral tijdens piekuren.

Leasemaatschappijen spelen hierdoor een belangrijke rol bij het in balans brengen van het elektriciteitsnet. Ayvens heeft 636.000 elektrische voertuigen. Als deze na verloop van tijd allemaal bi-directioneel kunnen laden, heeft dat een positieve impact op het stroomnet. Ayvens en Plugsurfing werken nauw samen om hun laadoplossingen te verbeteren en uit te breiden op basis van veranderende klantbehoeften, nieuwe markteisen en technologische ontwikkelingen.