ENGIE heeft een overeenkomst gesloten met kunststofverwerker AVK Plastics B.V. (AVK) om hun fabriek in Balk te voorzien van Friese groene elektriciteit. Hiervoor is een meerjarige Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) afgesloten voor lokaal opgewekte zonnestroom uit het Friese Burgum. Met deze overeenkomst helpt AVK de energietransitie in de regio vooruit. De levering van de lokale groene elektriciteit start in 2027.

Een CPPA is een overeenkomst waarbij groene elektriciteit wordt afgenomen van een specifiek zonne- of windpark. Deze contractvorm helpt organisaties hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, en stimuleert directe investeringen in hernieuwbare energiebronnen. Zo levert een CPPA positieve bijdrage aan de lokale energietransitie. Precies dat laatste aspect was een ambitie voor AVK, die de transitie in Friesland wil helpen versnellen. Voor AVK staat verduurzaming immers hoog in het vaandel: zo verwerkt het bedrijf voornamelijk post-consumer kunststofafval tot volledig recyclebare producten op een zo energie-efficiënt mogelijke wijze. Hiervoor gebruikt AVK binnen hun productiefaciliteit in Balk dagelijks zo’n 55.000 kWh stroom.

De overeenkomst biedt AVK naast groene elektriciteit ook prijszekerheid in een volatiele energiemarkt. De CPPA beschermt AVK tegen deze volatiliteit en zorgt voor voorspelbare energiekosten. Daarnaast wordt profielmatching ingezet, een tool om productie en verbruik zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen.

AVK vergroende hun verbruik begin dit jaar al door volledig over te gaan op groene elektriciteit. Met deze CPPA zet AVK een volgende stap: vanaf 2027 neemt het bedrijf 100% groene elektriciteit af van een zonnepark in het Friese Burgum. De jaarlijks gecontracteerde zonnestroom (meer dan 4.600 MWh) wordt daar opgewekt door de zonnepanelen op het ENGIE-terrein. Op dit terrein staat ook een gasgestookte centrale die wanneer het nodig is, bijspringt als regelbaar vermogen. Daarnaast onderzoekt ENGIE de haalbaarheid van een groot batterijopslagpark op deze locatie, waarvoor de benodigde vergunningen inmiddels al zijn verkregen. Het Burgum-terrein is dan ook een belangrijke energiehub voor de regio.

“De energiemarkt is ontzettend ingewikkeld, zeker als het een CPPA betreft. Daarom zijn we blij met het partnership met ENGIE en de doorlopende ontzorging en begeleiding die ze ons bieden”, zegt Sjouke Stapersma, Purchase Manager bij AVK Plastics.

“We zijn enthousiast over onze jarenlange samenwerking en zijn zeer blij met de waardering en het vertrouwen vanuit AVK. We zijn nog enthousiaster over de gezamenlijke CPPA die we hebben kunnen realiseren. Onze samenwerking is gebaseerd op constructieve communicatie en gedeelde duurzaamheidsambities. Dankzij dit sterke fundament was het mogelijk om een invulling te geven aan de groene ambitie van AVK die voor beide partijen waarde creëert en positieve impact maakt op de duurzame toekomst van Nederland”, aldus Patty Schaffers, Business Developer Renewables bij ENGIE Nederland.

AVK is nog niet klaar met verduurzamen. Zo heeft het bedrijf onder andere de intentie om in samenwerking met Eigen Warmte Balk restwarmte te leveren aan Balk om woningen te verwarmen en tegelijkertijd meer CO2-reductie te realiseren. En samen met ENGIE monitoren ze nauwlettend de resultaten van de CPPA voor mogelijke opschaling.

Foto bovenaan: Links: Harry Talen, Country Manager ENGIE Nederland. Rechts: Arno Kanters, Managing Director AVK Plastics.

De fabriek van AVK Plastics in Balk, Friesland.