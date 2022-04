Koninklijke Auping heeft afgelopen maand een contract afgesloten met Machinefabriek Geurtsen voor de levering van een volledig gerobotiseerde productielijn voor nieuwe matrassen. Auping bevindt zich middenin de transitie naar een compleet nieuw en volledig circulair matrassenassortiment met een ongeëvenaard ligcomfort. Medio 2023 zal de lijn operationeel zijn in de Auping-fabriek in Deventer.

Bij een nieuw matras hoort ook een nieuwe, duurzame en innovatieve productielijn. In Machinefabriek Geurtsen heeft Auping na een uitvoerig selectieproces de professionele ontwikkelingspartner gevonden waarnaar werd gezocht voor de gerobotiseerde productielijn voor de productie van circulaire matrassen. Machinefabriek Geurtsen heeft zich in dit proces laten zien als een innovatieve, vanuit de klantwens opererende partij, die zich meedenkend en tegelijkertijd kritisch opstelt.

Jan-Joost Bosman, Algemeen Directeur Koninklijke Auping: “Voor ons is de ontwikkeling en productie van deze matrassenlijn een grote stap in de circulaire transitie van Auping. Geweldig dat we die samen met een machinebouwer uit Deventer kunnen zetten. Zo krijgt de lokale economie een impuls en bovendien is het erg praktisch en duurzaam om partners zo dichtbij te hebben.”

Patrick Geurtsen, Directeur Machinefabriek Geurtsen: “Wij zijn bijzonder blij dat we als Deventer bedrijf deze productielijn mogen realiseren en op deze manier ons steentje bijdragen aan de ambitieuze circulaire ambities van Koninklijke Auping.”

Automatisering productie matrassen

Momenteel komt er bij de productie van matrassen nog veel handwerk kijken. De nieuwe productielijn maakt het mogelijk om de grofweg tweeduizend verschillende matrasuitvoeringen die de Auping-fabriek kan maken, stuksgewijs volledig geautomatiseerd te produceren. De nieuwe productielijn past goed in de productiefilosofie van Auping, waarbij alles op order wordt geproduceerd. Machinefabriek Geurtsen werkt voor de besturing van de productielijn nauw samen met de firma Hollander Techniek, een technisch dienstverlener uit Apeldoorn. Beide bedrijven hebben al meerdere grote automatiseringsprojecten samen gerealiseerd.

Foto: Jan-Joost Bosman, Algemeen Directeur van Koninklijke Auping (L) en Patrick Geurtsen, Directeur van Machinefabriek Geurtsen