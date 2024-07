AS Watson Health & Beauty Benelux – het moederbedrijf van onder andere Kruidvat en Trekpleister – heeft het afgelopen jaar weer veel stappen gezet om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Zo heeft de drogisterijketen haar huismerkproducten verder verduurzaamd en is de CO2-uitstoot met 9,3 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Ook neemt het bedrijf haar verantwoordelijkheid op maatschappelijk gebied door de langetermijnsamenwerking met Stichting Armoedefonds in Nederland en de Belgische Federatie van Voedselbanken. Dit en meer staat in het vandaag gepubliceerde Duurzaamheidsverslag van 2023.

“Een duurzame keuze moet betaalbaar en daarmee bereikbaar zijn voor iedereen”, zegt Ed van de Weerd, CEO van AS Watson Health & Beauty Benelux. “We werken daarom hard aan verbeteringen in onze bedrijfsvoering en assortiment. Zo zetten we stappen in het duurzamer maken van producten, onze logistiek en onze winkeloperatie. In de toekomst zal niet-duurzaam de uitzondering zijn.”

AS Watson Health & Beauty Benelux ondergaat een stapsgewijze verduurzaming waarbij met name de verduurzaming van eigenmerkproducten in het oog springt. Zo bevatten alle Kruidvat douchelijn verpakkingen nu (een deel) gerecycled plastic, is de wasbare luier gelanceerd en zijn de ingrediënten en de verpakkingen van de Kruidvat Solait zonbeschermingslijn een stapje duurzamer. Er zitten bijvoorbeeld geen microplastics meer in en er wordt steeds meer gerecycled plastic gebruikt voor de verpakkingen.

Versneld van gas af

De CO2-uitstoot is met 9,3 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In veel winkels is geïnvesteerd in ledverlichting en er zijn stappen gezet om de winkels versneld van het gas af te laten gaan. Ook wordt er geïnvesteerd in het vergroten van de kennis over duurzaamheid bij alle medewerkers. Hiervoor heeft het bedrijf een bewustwordingscampagne opgezet die begin 2024 in de hele organisatie is uitgerold. Daarnaast zijn er gerichte trainingen en opleidingen ingezet voor medewerkers. In campagnes wordt ook de bewustwording bij klanten gestimuleerd door ze aan de hand te nemen, te wijzen op alternatieve producten die duurzamer zijn en door prijzen laag te houden.

Verdere stappen op maatschappelijke verantwoordelijkheid

In 2023 is Kruidvat een samenwerking gestart met Stichting Armoedefonds in Nederland en de Belgische Federatie van Voedselbanken in België. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 7 Nederlanders kampen met verzorgingsarmoede. In België is dit zelfs 1 op de 4. Zij hebben niet altijd de financiële middelen om dagelijkse verzorgingsproducten zoals tandpasta en deodorant te kopen. Om deze producten toch voor iedereen bereikbaar te maken, heeft Kruidvat in 2023 onder andere 31.750 health & beauty cadeaukaarten ter waarde van 25 euro gedoneerd aan het Armoedefonds en de Federatie van Voedselbanken. Dit was de start van een langetermijnsamenwerking om verzorgingsarmoede aan te pakken en bespreekbaar te maken.

Make-up voor de donkere huid

De Inclusion Council, een adviesraad die Kruidvat helpt het assortiment en communicatie inclusiever te maken, is vorig jaar meerdere keren bij elkaar gekomen. Zo is er aandacht besteed aan zonbescherming en make-up voor de donkere huid en is er gewerkt aan productontwikkeling voor de verzorging van curly hair. De belangrijkste innovatie was op het gebied van foundation: daarbij werd niet alleen naar kleuren gekeken, maar ook naar de presentatie op het schap.

Het volledige duurzaamheidsverslag van 2023 vind je hier