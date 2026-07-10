UZIN UTZ brengt voor Arturo dertig onafhankelijk gevalideerde EPD’s uit voor bijna alle gietvloeren en aanverwante producten. Zo wordt de milieu‑impact van de belangrijkste Arturo‑producten over de hele levenscyclus helder zichtbaar en krijgen opdrachtgevers, architecten en aannemers wereldwijd concrete informatie voor duurzame keuzes. UZIN UTZ is daarmee één van de eerste producenten die de milieu‑impact per product voor een groot publiek beschikbaar maakt.

Wat is een EPD?

Een EPD is een onafhankelijk gevalideerd document dat de volledige milieu‑impact van een product inzichtelijk maakt, van winning van grondstoffen tot het einde van de levenscyclus. Onze gevalideerde EPD’s maken duurzaamheid concreet en transparant, zonder greenwashing. Ze ondersteunen betere keuzes en maken Arturo‑producten eenvoudiger inzetbaar in duurzame aanbestedingen en projecten,”zegt Nadine Schuurmans, specialist duurzaamheid bij UZIN UTZ.

Wat staat er precies in een EPD?

In de EPD staan de resultaten van een LCA, uitgesplitst naar milieueffecten volgens de meest recente methode, zoals klimaatverandering, verzuring en uitputting van grondstoffen. De impact wordt per levensfase weergegeven, van grondstofwinning en productie tot gebruik en afvalverwerking. Ook vind je er de MKI (milieukostenindicator) in euro’s voor vergelijking, plus aanvullende informatie zoals de functionele eenheid, gebruikte normen en de verifiërende partij.

Nadine vervolgt: De aanpak is goed onderbouwd, zodat je echt eerlijk kunt vergelijken. De Nationale Milieudatabase (NMD) bepaalt hoe LCA’s voor Nederlandse bouwproducten worden gemaakt en verdeelt milieudata in drie niveaus: van specifieke en gevalideerde data, zoals die van Arturo, tot algemene data die niet zijn gevalideerd.

Validatie: een intensief traject

Bij het opstellen van een EPD wordt de hele keten doorgelicht. Nadine: “Voor een EPD wordt de hele keten bekeken. Eerst maken we een LCA op basis van gedetailleerde gegevens over grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Deze LCA gaat naar de programma‑operator (voor Arturo is dat MRPI), die de EPD opstelt. Daarna controleert EcoReview de EPD volgens de regels en wordt hij gepubliceerd. Een EPD is meestal vijf jaar geldig, tenzij het product ingrijpend verandert. Omdat een LCA en EPD modellen zijn met aannames, werken we er continu aan om onze analyses nog specifieker en nauwkeuriger te maken.”

Een EPD van Arturo is het meest betrouwbaar

Veel EPD’s in de markt zijn generiek, zoals die van brancheorganisatie FEICA. Ze gelden voor een productgroep en geven slechts een globale indicatie (categorie 2 of 3 in de NMD). Arturo werkt met categorie‑1 EPD’s: specifiek per product en gevalideerd. Zo krijgen eindgebruikers, architecten en voorschrijvers een precies beeld van de milieu‑impact en kunnen zij goed vergelijken met andere vloersystemen. Voor ons is die detailinformatie nodig om gericht te kunnen verbeteren,” zegt Nadine.

Versteviging positie met Arturo

“Arturo‑EPD’s geven iedereen in het bouwproces direct bruikbare milieu‑informatie. Jeroen Strecker, Business Unit Manager Arturo: ‘Architecten en bestekschrijvers krijgen snel betrouwbare gegevens voor materiaalkeuze en aanbestedingen, zodat zij bestekken en duurzaamheidsberekeningen beter kunnen onderbouwen en eerlijk kunnen vergelijken. Opdrachtgevers en ontwikkelaars beschikken over objectieve cijfers voor CO2‑reductie en de milieuprestatie van hun projecten. Verwerkers en adviseurs zien precies welke producten een lagere milieu‑impact hebben en kunnen hun advies richting eindklant sterker onderbouwen. Zo kan de gebruiker van de gietvloer bewuste, verantwoorde keuzes maken.”

Duurzaamheidsambities UZIN UTZ

“De nieuwe Arturo‑EPD’s zijn een belangrijke eerste stap voor UZIN UTZ. Ze geven klanten en gebruikers transparante informatie én sturen onze productontwikkeling. Jeroen Strecker: ‘Met EPD’s tonen we dat we onze duurzaamheidsambities serieus nemen en eerlijk zijn over de milieu‑impact van onze producten. Dat helpt klanten bij bewuste keuzes en zet ons aan tot voortdurende verbetering.’ In 2026 komen er nog zes extra EPD’s bij en het doel is om voor elk nieuw Arturo‑product een EPD te hebben. Ook voor andere merken van UZIN UTZ werken we aan meer inzicht in milieu‑impact, in lijn met de duurzaamheidsstrategie en mogelijke toekomstige productpaspoorten. Samen met het Duitse duurzaamheidsteam doorlopen we het publicatietraject voor andere productgroepen. Met de Arturo‑EPD’s, voor in Nederland geproduceerde vloeren, zijn we binnen de internationale groep koploper.”

Voor iedereen beschikbaar

UZIN UTZ maakt productvergelijking eenvoudiger en stimuleert duurzame keuzes. Daarom staan de Arturo‑EPD’s openbaar op onze website. Zo hebben applicateurs, opdrachtgevers, architecten, aannemers en eindgebruikers direct toegang tot gevalideerde milieudata per product. De EPD’s zijn te downloaden via https://nl.arturoflooring.com/duurzaamheid/milieuproductverklaring-epd