De gemeente Arnhem en Alliander hebben een strategische samenwerking ondertekend om een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem te realiseren. Met deze unieke samenwerking verbinden zij duurzaamheid aan betaalbaarheid en brede welvaart. Door technische innovaties te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken, werken we samen aan het realiseren van een toekomstbestendig energiesysteem.

Vernieuwende aanpak voor Arnhem

De strategische samenwerking tussen Arnhem en Alliander moet zorgen voor verdere ontwikkeling en verduurzaming van de gebouwde omgeving. “Het is relatief nieuw voor gemeenten dat zij nu geconfronteerd worden met het energiesysteem in hun ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkelingsprocessen. Met deze strategische samenwerking willen we vooral leren hoe we dat als Alliander het beste samen kunnen doen met een gemeente,” zegt Josha van der Beek, programmamanager Alliander. “Dat betekent ook dat we elkaar hierin helpen om de achterliggende instituten in beweging te krijgen. Met extra aandacht en coaching om gemeenteambtenaren mee te nemen in deze transitie. Hierin stellen we onszelf echt op als partner.”

Slimme keuzes die de energietransitie versnellen

Doel van de samenwerking is niet alleen een modern en toekomstbestendig energienet, maar ook een inclusieve transitie. Want zonder slimme maatregelen kan netcongestie leiden tot vertraging, hogere kosten en grotere ongelijkheid. “Om de transitie betaalbaar en eerlijk te houden, moeten we slimme keuzes maken. We kunnen het ons niet veroorloven om te wachten tot het net verzwaard is. Arnhem en Alliander laten zien dat je door samenwerking en innovatie, duurzaamheid en bestaanszekerheid met elkaar kunt verbinden, aldus Wethouder Cathelijne Bouwkamp. “En vooral: dat verduurzamen niet iets is voor mensen met een grote portemonnee.”

Concrete oplossingen die echt werken

De samenwerking tussen Arnhem en Alliander laat nu al zien dat je met slimme systemen én betrokken bewoners concrete stappen kunt zetten. Een eerste voorbeeld van deze vernieuwende aanpak is de ontwikkeling van een lokaal energiesysteem in een Arnhemse buurt. Hier bouwen de gemeente en Alliander samen met bewoners aan een zogeheten energiegemeenschap. Binnen die gemeenschap gaan de buurtgenoten de opgewekte zonne-energie met elkaar delen. De overtollige energie uit de zomer wordt dan opgeslagen in een grote warmtebatterij, waarmee in de winter honderden woningen duurzaam worden verwarmd.

Ook in het project Rijnpark wordt op een slimme manier met energie omgegaan. Door een nieuw ontworpen energiesysteem is daar straks fors minder transportcapaciteit nodig. De intentie is om een deel van deze bespaarde ruimte te gebruiken om ook de benodigde voorzieningen en werklocaties in de buurt aan te kunnen sluiten. Daardoor speelt netcongestie niet langer een belemmerende rol en kan het woon-werkgebied gewoon gebouwd worden.