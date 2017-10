Arcadis, Philips en Philips Lighting in eerste editie ‘Carbon Clean 200’

De Nederlandse bedrijven Arcadis, Philips en Philips Lighting zijn opgenomen in de eerste editie van de ‘Carbon Clean 200’ van Corporate Knights. De lijst is reeds in februari van dit jaar gepubliceerd maar nu pas opgepikt. Er is niet eerder aandacht aan geschonken in Nederland.

Als uitnodiging voor een grotere discussie over hoe we kunnen investeren in een toekomst met schone energie, hebben Corporate Knights en de non-profit organisatie As We Sow de Carbon Clean 200 gepubliceerd: een lijst van de 200 grootste beursgenoteerde bedrijven wereldwijd op basis van hun totale schone energieopbrengsten.

De Clean200 is bedoeld als de ‘schone energie’ tegenhanger van de ‘Carbon Underground 200‘: de ranking van de grootste beursgenoteerde bedrijven op basis van de CO2-intensiteit van hun steenkool-, olie- en gasreserves.

Zie de volledige lijst van 200 bedrijven