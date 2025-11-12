Arcadis heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn wereldwijde strategische partnerschap met Jupiter Intelligence, de wereldwijde standaard voor analyses van extreme weersrisico’s en -adaptatie.

Nu de klimaatdruk toeneemt en toeleveringsketens, activa en activiteiten steeds meer risico lopen, biedt het partnerschap klanten een directe route van klimaatrisicoanalyse naar investeringsbeslissingen, openbaarmaking en levering.

Voortbouwend op bijna een decennium van samenwerking combineert de relatie Arcadis’ diepgaande sector- en engineeringexpertise met Jupiters transparante, peer-reviewed wetenschappelijke en beslissingsgerichte analyses om organisaties wereldwijd te helpen klimaatwetenschap om te zetten in bruikbare informatie voor slimmere en snellere planning en implementatie van adaptatie.

Onder de overeenkomst integreert Arcadis Jupiters geavanceerde klimaatmodellering, data, API’s en expertteams in zijn dienstenaanbod. Door Jupiters hoge-resolutieprojecties rechtstreeks te integreren in Arcadis’ digitale klimaatoplossingen, waaronder Climate Risk Nexus, verkrijgen klanten beslissingsgerichte informatie die blootstelling aan gevaren koppelt aan kapitaalplanning, assetmanagement en operationele beslissingen.

Deze samenwerking levert al resultaten op. Arcadis werkt samen met de State University of New York (SUNY) met behulp van Climate Risk Nexus, ondersteund door Jupiters data, om een ​​uitgebreide klimaatblootstellingsanalyse uit te voeren op 64 campussen. De werkzaamheden, die in 2025 van start gingen en naar verwachting in 2026 afgerond zullen zijn, zullen helpen bij het bepalen van de veerkrachtplanning en investeringsbeslissingen voor infrastructuur voor hoger onderwijs.

“We maken gebruik van Jupiters multi-gevaren klimaatdatasets, gebaseerd op de nieuwste modellen en klimaatwetenschap, om consistente, door vakgenoten beoordeelde analyses te leveren voor wereldwijde activaportefeuilles en toeleveringsketens”, aldus Roni Deitz, Global Director of Climate Adaptation bij Arcadis. “Onze samenwerking met klanten zoals SUNY laat zien hoe deze combinatie van data, engineering en digitale tools een snellere en betrouwbaardere veerkrachtplanning op schaal mogelijk maakt.”

De samenwerking tussen Arcadis en Jupiter ondersteunt al adaptatie- en veerkrachtprogramma’s voor vastgoed, productie en transportinfrastructuur, met actieve implementatie in Noord-Amerika, Australië, Latijns-Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

Het is ontworpen om snel schaalbaar te zijn en sluit aan bij wereldwijde rapportagekaders zoals de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Hierdoor voldoen de resultaten aan de normen die worden erkend door investeerders, verzekeraars en toezichthouders.

“We zien een toenemende vraag naar geïntegreerde, sectoroverschrijdende oplossingen die wetenschap, de beste data en strategie met elkaar verbinden. Klanten hebben niet alleen kaarten nodig – ze hebben behoefte aan intelligente besluitvorming. Deze samenwerking maakt dat mogelijk en helpt leiders kritieke activa te beschermen, waardeketens in beweging te houden en verdedigbare investeringen te doen die veerkracht en het vertrouwen van stakeholders vergroten”, voegt Heather Polinsky, Global President Resilience bij Arcadis, toe.

De samenwerking breidt zich ook uit naar gezamenlijke innovatie en productontwikkeling, met name Jupiters nieuwe Adaptation Hub-module binnen het ClimateScore™ Global-platform. De module kwantificeert de kosten en het rendement op investering van veerkrachtstrategieën. Arcadis heeft bijgedragen aan het ontwerp en de ontwikkeling, waarbij technische en planningsexpertise werd ingezet om ervoor te zorgen dat de inzichten de praktische haalbaarheid en economische dimensies van klimaatadaptatie weerspiegelen.

“Deze samenwerking met Arcadis stelt ’s werelds meest cruciale instellingen in staat om klimaat- en extreme weersrisico’s te integreren in hun kernbesluitvorming om te anticiperen op verandering, veerkracht te versterken en slimmer te investeren in de toekomst”, aldus Rich Sorkin, CEO van Jupiter Intelligence. “Aangezien toenemende extreme weersomstandigheden de fysieke activa en infrastructuur blijven beïnvloeden, is het belangrijker dan ooit om van bewustwording over te gaan naar actie.”