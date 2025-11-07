Action is uitgeroepen tot ‘ABN AMRO Retailer of the Year the Netherlands’ 2025-2026. Action liet hiermee 49 genomineerde retailers achter zich. Bovendien sleept Action de eretitel ‘ABN AMRO Beste Winkelketen van Nederland’ 2025-2026 in de wacht. De jaarlijkse verkiezing kwam op donderdag 6 november 2025 tot een hoogtepunt nadat in de afgelopen maanden ruim 200.000 consumenten hun favoriete retailers hebben beoordeeld. Tijdens het ‘ABN AMRO Retailer of the Year’ gala bij Liemès in The Wall in Utrecht zijn de felbegeerde prijzen voor de 23e keer uitgereikt. Naast de publieksprijzen zijn vakprijzen uitgereikt. Het managementteam van Dille & Kamille is uitgeroepen tot ‘ABN AMRO Retail Managementteam of the Year’ 2025-2026. De titel ‘ABN AMRO Sustainable Retail Award’ 2025-2026 is dit jaar door Appel & Ei gewonnen.

ABN AMRO Sustainable Retail Award

De prijs voor de meest duurzame retailer ging naar Appel & Ei, dat de vakprijs ‘ABN Amro Sustainable Retail Award’ 2025-2026 won. De andere genomineerden waren Dille & Kamille en Hema.

ABN AMRO Sustainable Retailer of the Year’ is een juryprijs binnen als onderdeel van de verkiezing ‘Retailer of the Year the Netherlands’. De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van ABN AMRO, Fairtrade Nederland, DHL, Ekoplaza, Kringloopwarenhuis Het Goed, Buckaroo, GSES – Global Sustainable Enterprise System en Q&A Retail, beoordeelde op basis van vier criteria welke drie duurzame retailers in Nederland in de finale kwamen.

Tijdens het gala van de ‘ABN AMRO Retailer of the Year’-verkiezingen kregen de deelnemers door middel van een videopitch de kans om het oordeel van de jury te beïnvloeden door hun stem uit te brengen op één van de drie genomineerden. Het juryoordeel bepaalde voor 50 procent de uitslag van de prijs. De overige 50 procent is door stemmen vastgesteld.

Foto: De winnaars van de ‘ABN Amro Retailer of the Year’-verkiezing 2025-2026 v.l.n.r.: Lars Heijnen (ABN Amro), Monique Groeneveld (Action), Safa Babas-Zadeh (Action), Arda Palm (Appel & Ei), Claire Hagens (Bol), Jan Sander de Bie (Dille & Kamille) en Frank Quix (Q&A Retail). Fotocredits: ABN AMRO / Hannie Verhoeven