Anne Stikkers is per 19 januari gestart als Head of Responsible Gaming & ESG bij Nederlandse Loterij. Stikkers maakt de overstap van PostNL, waar ze als Group Integrated Reporting Officer verantwoordelijk was voor het jaarverslag. Bij Nederlandse Loterij wordt ze verantwoordelijk voor het verder versterken en ontwikkelen van het verantwoord spelen- en ESG-beleid van de grootste kansspelorganisatie van Nederland.

Stikkers brengt ruime kennis en ervaring mee op het gebied van ESG-risicobeleid en -verslaglegging, die ze opdeed bij onder andere PostNL, KPMG en ABN AMRO. Bij Nederlandse Loterij zal zij zich bezighouden met het ontwikkelen en implementeren van initiatieven die bijdragen aan verantwoord spelen, het ESG-beleid en de rapportage daarover. Stikkers: “Nederlandse Loterij wil de meest verantwoorde kansspelaanbieder zijn en ik draag graag bij aan deze ambitie. Ik kijk ernaar uit om samen met collega’s en partners verder te bouwen aan een veilige en verantwoorde speelomgeving, en aan transparante communicatie over onze ESG-prestaties.”

Joost Zuure, directeur Corporate Affairs van Nederlandse Loterij: “De wereld om ons heen verandert snel en we zijn constant bezig om te kijken hoe we met nieuwe en bestaande middelen onze spelers optimaal kunnen beschermen. Met Anne halen we gerichte kennis en expertise in huis om onze rol als meest verantwoorde aanbieder van kansspelen te blijven vervullen. Daarnaast willen we als staatsdeelneming onze rol en verantwoordelijkheid nemen en transparant communiceren over wie we zijn en wat we doen. Met Annes rijke ervaring zetten we ook op ESG-gebied een volgende stap.”

Nederlandse Loterij is de grootste aanbieder van kansspelen in Nederland met tien spelmerken: Staatsloterij, Eurojackpot, Lotto, Miljoenenspel, Lucky Day, Krasloten, TOTO Winkel, TOTO Sport, TOTO Casino en Winnitt. Sinds de oprichting in 2016 heeft Nederlandse Loterij meer dan 1,5 miljard euro teruggegeven aan de maatschappij. Deze mijlpaal werd bereikt met de maatschappelijke bijdrage over 2024: 203,6 miljoen euro. Jaarlijks geeft Nederlandse Loterij vrijwel haar gehele opbrengst aan de Nederlandse sport via NOC*NSF, aan 18 goede doelen op het gebied van gezondheid, beweging en welzijn en aan de Nederlandse samenleving via het ministerie van Financiën.