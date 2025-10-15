Iets meer dan de helft van de politieke partijen heeft in het verkiezingsprogramma in meer of mindere mate concrete plannen voor de economie van de toekomst. Dat blijkt uit een analyse van MVO Nederland van de partijprogramma’s van de vijftien politieke partijen in de Tweede Kamer.

Met de verkiezingen in aantocht analyseerde MVO Nederland in hoeverre politieke partijen concrete plannen hebben voor die economie van de toekomst. Dit gebeurde op drie thema’s: nieuwe verdienvermogens, biodiversiteit en circulair ondernemen. Uit de analyse blijkt dat minstens zeven van de vijftien partijen duidelijk kiezen voor een economie die klaar is voor de toekomst.

“Serieus werk maken van een sterke economie op de lange termijn betekent dat de politiek verder kijkt dan alleen de komende kabinetsperiode en pijnlijke beslissingen durft te nemen”, zegt Ankie van Wersch, directeur van MVO Nederland. “Het Nederlandse bedrijfsleven kan en wil investeren in verandering, maar dan moet het beleid wel perspectief bieden.”