Tijdens de Sigra-conferentie Duurzaamheid in zorg en welzijn is Amsterdam UMC bekroond met de Sigra Duurzaamheidsaward 2026. De prijs werd uitgereikt voor een innovatieve werkwijze waarbij intraveneuze medicatie direct via het bijspuitpunt boven de druppelkamer wordt toegediend. Dit zorgt voor aanzienlijk minder afval en kosten.

De conferentie én de duurzaamheidsaward zijn een initiatief van Sigra, het samenwerkingsverband van ruim 150 organisaties in zorg en welzijn in Noord-Holland. Tijdens de conferentie verkenden ruim zeventig Sigra-leden hoe succesvolle projecten kunnen uitgroeien tot een brede, duurzame beweging in de sector. Met de award stimuleert Sigra het delen en opschalen van duurzame initiatieven in de regio. In 2024 werd de prijs voor het eerst uitgereikt aan Cordaan, voor hun initiatief om voedselverspilling inzichtelijk én reduceerbaar te maken.

Nog grotere impact

Dit jaar mochten we nieuwe inzendingen ontvangen: stuk voor stuk inspirerende voorbeelden die laten zien hoe breed duurzaamheid kan worden ingevuld. De lat lag hoog en uit alle inzendingen werden drie initiatieven door de jury genomineerd. De inzendingen werden beoordeeld op relevantie, impact, schaalbaarheid en innovatie. De jury bestond uit Marcel Caris (Cordaan), Lies van Berkel (Zilveren Kruis), Merel Luiten (Zorg en Zekerheid), Britt Huijbregts (VGZ) en projectleiders Anna Vos en Robert Jansen (Sigra). Saskia Schalkwijk, directeur/bestuurder van Sigra, reikte de Duurzaamheidsaward aan Amsterdam UMC uit. De winnaar ontvangt €5000,- euro, aangeboden door VGZ, Zorg en Zekerheid en Sigra, om het initiatief verder te versterken of op te schalen, zodat de impact nog groter kan worden.

Duurzamer infuusgebruik in het ziekenhuis

De Sigra Duurzaamheidsaward 2026 gaat naar Thirza Kooijman van Amsterdam UMC. Thirza Kooijman, projectapotheker bij Amsterdam UMC: “In de zorg gebruiken we dagelijks veel materialen. Bij het toedienen van intraveneuze medicatie, medicatie die rechtstreeks in een ader wordt gegeven,– kan dat duurzamer. Door medicatie direct via het bijspuitpunt boven de druppelkamer toe te dienen, zijn losse infuuszakken en een zijlijn niet meer nodig. Dit levert 75 procent minder afval per toediening op, bespaart ruim één euro per keer én scheelt tijd voor de verpleegkundige. Ook de patiënt merkt verschil: de nachtrust wordt niet verstoord door een piepende pomp en er is minder kans op onnodige vochttoediening.” Ziekenhuizen die beschikken over dit type infuussysteem kunnen deze duurzame werkwijze direct invoeren.

Met 207 gram CO₂‑besparing per toediening en een potentie van meer dan 5.000 kilo CO₂‑reductie per jaar, was de jury unaniem lovend. Daarbij leidt het tot tijdswinst voor verpleegkundigen en meer comfort voor patiënten — een prachtige combinatie van duurzaamheid en kwaliteit van zorg.

“Thirza gaf een krachtige en inspirerende boodschap mee voor andere organisaties die duurzamer willen worden: “Je kunt klein beginnen. Kleine overwinningen zorgen voor grote energie om meer initiatieven op te pakken en nog meer impact te maken.”

Veel lof voor andere genomineerden

Naast Amsterdam UMC waren ook Amstelring en een tweede initiatief van Amsterdam UMC genomineerd. Amstelring ontwikkelde het programma Jouw Gezondheid, Jouw Kracht! voor professionals in zorg en welzijn. In groepssessies en e-learnings leren zij meer over gezonde voeding, leefstijl en gedragsverandering. Dit leidt tot fittere, energiekere teams die hun nieuwe leefstijl meenemen in de zorg voor bewoners.

Amsterdam UMC ontwierp een educatieve escaperoom met twee spellen. Het eerste spel is gericht op zorgmedewerkers en draait om de milieu-impact van medicijnen. Het tweede spel gaat in op bewust voorschrijven.

Foto: Thirza Kooijman van Amsterdam UMC ontvangt de Sigra Duurzaamheidsaward 2026. Fotografie: Wilke Geurds.