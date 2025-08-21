Amsterdammers ervaren steeds meer overlast door zwerfafval op straat, een gevoel dat wordt bevestigd door resultaten uit de gemeentelijke monitor van 2025. Victor Knaap (mede-oprichter van Monks) uitte zijn frustratie hierover op LinkedIn waarna Charlie MacGregor (oprichter van The Social Hub) contact zocht om samen met Daan van Apeldoorn van B Lab (non-profit netwerk achter de B Corp certificering) tot een gezamenlijke actie te komen. Omdat Monks en The Social Hub beide B Corps gecertificeerd zijn, lag samenwerken vanuit gedeelde waarden voor de hand. Zo ontstond het idee om samen met heel veel andere Amsterdammers, bewoners én bedrijven, de stad op te ruimen tijdens een grote schoonmaakactie. Amsterdam CleansDay was geboren.

Amsterdam CleansDay

Op vrijdag 19 september 2025 willen de organisatoren met meer dan 30.000 Amsterdammers tegelijk de stad opruimen. Ze nodigen iedereen uit om samen met vrienden, buren en collega’s je eigen buurt of straat schoon te maken. Iedereen is welkom om mee te doen. Amsterdam CleansDay vindt plaats de dag vóór World Cleanup Day. Door het op een vrijdag te organiseren, kunnen meer bedrijven en organisaties deelnemen. Amsterdam CleansDay is meer dan een eenmalige schoonmaakactie. Het idee is in korte tijd uitgegroeid tot een stadsbreed initiatief met drie doelen:

De stad schoner maken samen met bewoners, bedrijven, scholen, buurtinitiatieven en de gemeente Amsterdam.

Bewustwording creëren over het afvalprobleem en Amsterdammers stimuleren hun eigen rol te pakken in de oplossing.

Structurele gedragsverandering stimuleren door bedrijven en bewoners actief te verbinden aan bestaande buurtinitiatieven, schoonmaakacties en maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties die zich inzetten voor een schoner en mooier Amsterdam.

Charlie Macgregor, oprichter & CEO van The Social Hub, zegt: “Met Amsterdam CleansDay willen we laten zien dat de kracht van samenwerking écht een verschil kan maken en hoe impact-driven bedrijven kunnen helpen om hun stad vooruit te helpen. Echte verandering begint wanneer mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en ownership nemen over hun leefomgeving.”

Victor Knaap, Co-Founder van Monks, vult aan: “Het is schitterend om te zien dat de juiste communicatie op het juiste moment zoveel mensen in beweging krijgt. De boodschap is simpel; Maak je eigen stoep schoon, en als we dat allemaal doen, de gemeente, bewoners en bedrijven dan komt het goed. Al onze reclamemiddelen zijn herbruikbaar, namelijk de vuilniszakken waarin we het straatvuil mee gaan ophalen. Dus we kunnen dit oprecht het enige vuilnis negatieve straatfeest van Amsterdam noemen.”

Daan van Apeldoorn, Head of B Corp Impact bij B Lab, vertelt: “We zijn trots dat we dit initiatief samen met gecertificeerde B Corps, Monks en The Social Hub, hebben opgezet. In Amsterdam alleen al zijn er zo’n 150 B Corp gecertificeerde bedrijven die laten zien hoe je het bedrijfsleven kunt inzetten voor positieve impact. Samen in actie komen voor mens, milieu en maatschappij en zorg dragen voor je lokale gemeenschap zit in ons DNA. Daarom is het extra bijzonder om CleansDay samen met de B Corp community te organiseren en iets terug te geven aan de stad.”

Voor en door de stad

Amsterdam CleansDay is een initiatief voor en door de stad. Gedragen door Amsterdammers, bedrijven, organisaties en ook de gemeente Amsterdam helpt mee.

Hester van Buren, wethouder van Amsterdam, over het initiatief: “Iedereen wil een schonere stad. Daar moeten we met z’n allen wat aan doen. Daarom was ik direct heel enthousiast over Amsterdam CleansDay. Voor mij is dit een heel mooi voorbeeld van samen met elkaar aan de slag gaan om Amsterdam schoner te krijgen. Als gemeente zullen we Amsterdam CleansDay daarom ondersteunen, met extra materiaal bijvoorbeeld, extra menskracht en met promotie. Ik hoop dat Amsterdam net zo enthousiast is over dit initiatief als ik en dat veel Amsterdammers op 19 september zullen helpen. Ook hoop ik dat CleansDay bijdraagt aan meer bewustwording dat een schoon Amsterdam een verantwoordelijkheid van ons allemaal is. Alleen samen krijgen we de stad schoon.”

De dag is een uitnodiging aan alle Amsterdammers om samen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving. Inmiddels hebben zich al meer dan 260 organisaties, initiatieven, bedrijven, gebiedsmakelaars en Amsterdammers gemeld bij het initiatief en dat terwijl de inschrijving pas nét geopend is. Bedrijven als Tony Chocolonely, ZOKU, Fairphone en Plastic Whale waren direct aan boord. En ook partners als Emerce, CS Digital Media, JCDecaux en Screaming Beans doen mee en zullen aan het evenement bijdragen door middel van zichtbaarheid en acties.

Informatieavond

In aanloop naar Amsterdam CleansDay organiseren de initiatiefnemers op woensdag 10 september een informatieavond voor deelnemers, vertegenwoordigers van de betrokken B Corps, de gemeente Amsterdam, raadsleden en betrokken maatschappelijke organisaties en initiatieven. Tijdens de informatieavond wordt voorbeschouwd op Amsterdam CleansDay en wordt het plan van aanpak op 19 september verder toegelicht.

Iedereen die mee wil doen kan zich vanaf vandaag inschrijven via CleansDay.nl.