Alfa Accountants en Adviseurs en Greenaumatic ondersteunen transportondernemers bij duurzaam ondernemen

Onlangs zijn Alfa Accountants en Adviseurs en Greenaumatic een pilot gestart onder ondernemers in de sector transport en logistiek om niet financiële rapportages aan te bieden: de Environment Social Governance rapportages, kortweg ESG-rapportages. Beide organisaties werken aan en ondersteunen het ontwikkelen van een duurzame economie. De pilot sluit hierbij aan en geeft klanten inzicht hoe je duurzame waarde kunt creëren in je eigen organisatie en in de samenleving.

Duurzaamheid staat bij veel ondernemers hoog op de agenda. “De meeste bedrijven en organisaties zien de noodzaak van duurzaam ondernemen in omdat het van invloed is op het continuïteitsperspectief van hun onderneming. In de praktijk zijn er echter diverse vragen. Ondernemers worstelen hoe ze duurzaam ondernemen kunnen integreren binnen de organisatie”, aldus Fou-Khan Tsang, voorzitter van de Raad van Bestuur van Alfa. Alfa en Greenaumatic willen door middel van eenvoudige maar relevante ESG-rapportages inzicht geven en klanten helpen om te verduurzamen. Beide organisatie willen klanten uitdagen om vooruit te kijken naar een duurzame toekomst.

Verduurzamen in de transportsector

In de transportsector valt er nog veel te winnen op het gebied van duurzaamheid. Alfa werkt voor ruim 350 klanten die zich richten op transport en logistiek. Het is niet gek dat de pilot daarom start bij een selecte groep van transportklanten van de organisatie. De pilot is opgesplitst in twee fases. “Met een select aantal klanten gaan we in de eerste fase van de pilot in gesprek. We testen de rapportages en vragen om gerichte feedback”, aldus Patrick de Veer, oprichter van Greenaumatic. Op basis hiervan worden de ESG-rapportages technisch verder ingericht en het proces geoptimaliseerd. In de tweede fase breiden we de groep van Alfa-klanten verder uit. “We vinden het belangrijk dat klanten duurzaamheid integreren bij hun zakelijke beslissingen”, aldus Tsang. Alfa en Greenaumatic willen uitvragen bij klanten of de ESG-rapportages waardevol zijn voor transportondernemers. Een succesvolle pilot kan een begin zijn voor het bieden van een geïntegreerde dienst aan een breder spectrum van Alfa-klanten in verschillende branches en sectoren.

Over Alfa

Alfa is een accountants- en adviesorganisatie voor de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf met 35 vestigingen in Nederland. Vanuit een landelijk actieve organisatie, maar met een kantoor om de hoek. Zo bedient Alfa haar klanten met brede financiële kennis én specialistische branchekennis. De activiteiten van Alfa bestaan uit het samenstellen van jaarrekeningen en het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controleopdrachten. Daarnaast is Alfa een betrokken adviseur voor haar klanten voor onder andere fiscaal-juridische, bedrijfskundige en hrm-zaken. Alfa heeft een groeiende adviespraktijk op het gebied van waardebepaling, subsidies en fusies en overnames en werkt ook over de grenzen heen binnen het wereldwijde netwerk van DFK International. Alfa is sinds 2014 B Corp gecertificeerd. Onder de naam B Corp opereert een internationaal netwerk van bedrijven, die behalve winst ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelstellingen nastreven. Om B Corp te kunnen worden, moeten bedrijven een streng en uitgebreid assessment doorlopen en de Verklaring van verbondenheid onderschrijven.

Over Greenaumatic

Greenaumatic staat voor het laagdrempelig duurzamer maken van bedrijven en de wereld een stukje beter maken. Als dienstenorganisatie biedt Greenaumatic software en advies voor het genereren van heldere ESG-rapportages om bedrijven te helpen om hun niet-financiële doelen te behalen. Naast data-expert biedt Greenaumatic commerciële, organisatorische en ESG-kennis aan partners en directe klanten. Aanwezige technische vaardigheden en kennis omtrent duurzaamheid zorgen ervoor dat klanten over informatie kunnen beschikken bij complexe vraagstukken en/of bij het nemen van integrale beslissingen. De ESG-rapportages vind je via de ‘app.mysustainablereport.com’ en zorgen voor het gereedschap dat ondernemers nodig hebben.