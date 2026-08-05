De Britse takken van supermarktketen Aldi en Arla werken samen met recyclingplatform Polytag aan een operationele pilot om melkverpakkingen te volgen tijdens het recyclingproces. Met behulp van innovatieve UV-taggingtechnologie krijgen ze een beter inzicht in de productlevenscyclus.

Voortbouwend op hun samenwerking uit 2023 werken de merken in deze volgende fase van de pilot aan het verbeteren van de traceerbaarheid van verpakkingen en het beter begrijpen van de weg die melkverpakkingen afleggen in het recyclingsysteem. Dit project maakt gebruik van speciaal ontwikkelde inkt van Sun Chemical op wikkeletiketten om uitgebreide recyclinggegevens te verzamelen.

Het project is een verdere ontwikkeling op het gebied van traceerbaarheid van verpakkingen. UV-gelabelde etiketten worden aangebracht op het melkassortiment van Arla in de vestiging in Oakthorpe. De etiketten, geprint door Saica Flex, maken realtime tracking van de verpakkingen mogelijk gedurende het hele recyclingproces, waardoor inzicht wordt verkregen in de recyclingpercentages en het traject van zuivelverpakkingen.

Luke Emery, directeur Plastics and Packaging bij Aldi UK, zei: “Deze volgende fase met Polytag is een spannende stap voorwaarts in hoe we data gebruiken om onze duurzaamheidsstrategie te sturen. Door deze geavanceerde traceerbaarheidstechnologie in onze verpakkingen te integreren, krijgen we dieper inzicht in de levenscyclus van onze materialen.”

Helena Delgado Nordmann, hoofd duurzaamheid bij Arla Foods UK, voegde eraan toe: “Als grootste zuivelcoöperatie van Europa wil Arla graag begrijpen hoe onze verpakkingen zich gedragen na het verkooppunt. Door samen te werken met Polytag hopen we waardevolle inzichten te verkrijgen in hoe melkverpakkingen door het recyclingsysteem bewegen. Dit helpt ons om beter onderbouwde beslissingen te nemen over toekomstige verpakkingsontwikkelingen en ondersteunt onze voortdurende inspanningen om de circulariteit van verpakkingen te verbeteren.”

Stefaan D’hoore, directeur Business Development, Specialty Ink & Coatings bij Sun Chemical, zei: “Deze volgende fase van de samenwerking laat de gepatenteerde fluorescerende inkttechnologie van Sun Chemical voor wikkeletiketten zien. De inkt is getest volgens de Wastestprocedures van Recyclass en de EPBP Quicktest QT 507 met goede resultaten. De inkt is goedgekeurd voor gebruik op etiketten die optimaal worden gedetecteerd door de inkt-onafhankelijke detectie-units van Polytag, wat bijdraagt ​​aan betrouwbare recyclinggegevens en de kwaliteit van de gerecyclede polymeren niet beïnvloedt. Deze implementatie is een belangrijke mijlpaal, aangezien het de eerste commerciële toepassing is van de fluorescerende inkt van Sun Chemical in combinatie met de technologie van Polytag. Het laat zien hoe samenwerking in de gehele verpakkingswaardeketen kan bijdragen aan meer transparantie en de transitie naar een meer circulaire economie kan versnellen.”

Hoe werkt UV-technologie?

Onzichtbare UV-tags worden rechtstreeks op verpakkingsetiketten geprint met voedselveilige fluorescerende inkt die strenge veiligheids- en recyclingtests heeft ondergaan. De inkt wordt aangebracht met behulp van standaard drukmethoden, waardoor het een goedkope, eenvoudig te integreren oplossing is die de productiesnelheid niet beïnvloedt. In tegenstelling tot de proef in 2023, waarbij zelfklevende etiketten werden gebruikt, maakt deze versie gebruik van omwikkelende etiketten, wat zorgt voor een verbeterde duurzaamheid en dekking.

Wanneer de gelabelde verpakkingen in de recyclingstroom terechtkomen, registreren de plasticdetectie-units van Polytag, die zijn geïnstalleerd bij materiaalrecyclingbedrijven (MRF’s), realtime gegevens op barcodeniveau. Deze informatie is toegankelijk via het Polytag-dashboard, waardoor merken en retailers gedetailleerd inzicht krijgen in het traject van hun verpakkingen door het recyclingproces.

Alice Rackley, CEO van Polytag, zei: “Deze volgende fase van de implementatie met de melkverpakkingssetiketten van Aldi en Arla toont de schaalbaarheid en betrouwbaarheid van de UV-taggingoplossing aan. Het was een genoegen om met Saica Flex samen te werken aan deze nieuwste fase van het project, wat de waarde van samenwerking aantoont bij het op de markt brengen van innovatieve verpakkingsoplossingen. Dit vertegenwoordigt voortdurende vooruitgang in verpakkingsontwerp en biedt merken een naadloze, kosteneffectieve weg naar uitgebreide inzichten in recycling.”

Foto: Polytag