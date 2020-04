Albert Heijn publiceert duurzaamheidsverslag 2019

Als toeleverancier van de gassector inzetten op de energietransitie? @gAvilarBV laat zien dat het kan. Met verschillende producten zetten ze in op een duurzame energievoorziening. Lees meer hierover in het vernieuwde MVO rapport van gAvilar in het MVO-Register. #mvo #mvoregister pic.twitter.com/wNnH5pc7Kp

Vandaag mogen wij @WaardKracht verwelkomen als partner van Anders Rotterdam. Met hun hoveniers diensten zijn ze benaderbaar voor hulpvragen. Hartelijk welkom! #mvo #gevenmaaktrijk #partner #Rotterdam #hovenier #verbindingen pic.twitter.com/3lh20zDCF2

Onderzoek @BasvanHaas: 67% van de Nederlanders vindt dat de overheid wettelijk mag afdwingen dat bedrijven meer maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen als dat nodig is duurzaam-ondernemen.nl/nederl… #mvo #duurzaamheid pic.twitter.com/BN2A46kAih

GEVRAAGD! TWEEDEHANDS (KINDER)FIETSEN Op het AZC Doggershoek is een fietsproject waar ze elke dag fietsles geven aan de vrouwelijke bewoners. Er is een fietstekort, omdat veel vrouwen deelnemen. Wie o wie kan helpen? helderseuitdaging.nl/vraag-en… #vraag #fietsen #tweedehands #mvo pic.twitter.com/6e9S1pX7Fl

Van huis uit call op call weer vandaag. #thuiswerken + poes op tafel in de zon. Ook + @SigridKaag @MinBZ. Juist nú belangrijk int handel stutten + verruiming #EKV #EKG: goede stappen gezet. Ook solidariteit. In #Europa & global #Afrika. #MVO onverminderd kompas @VNONCW @MKBNL pic.twitter.com/YH30RUvRG4

In deze tijd zijn babyfoons in ziekenhuizen een belangrijk contactmiddel tussen patiënten en bezoekers. Dankzij @PartsNL en @babydump kunnen mensen in de isolatie met mensen buiten de isolatie praten. Super, enorm bedankt! #mvo #gevenmaaktrijk #verbindingen #babyfoons #Rotterdam pic.twitter.com/R6vDVeUMaE

Met gepaste afstand een prachtige Match: 4 kleine, dus hanteerbare laptops van @copiatek voor bewoners van @ZorginHillegom zodat zij dagelijks via FaceTime of Skype met familie in contact kunnen zijn 👍 #daslief #mvo #sociaal pic.twitter.com/huNOh3xSWq

Dat begint bij het hart van de ondernemer die aan het roer staat. #socialenterprise #mvo #sroi twitter.com/tonychocolonel…

Lokaal werken is een belangrijk speerpunt van Haaks campers. Helaas is dit nog geen gemeengoed, zie dit artikel. nkc.nl/nieuws/2020/ma… Lees over ons Haaks.camp/over-ons Nog deze zomer (in NL) op vakantie met een Haaks!?!?! #lokaal #oss #datisoss #MVO #duurzaamoss

#utrecht wij zijn op zoek naar #laptops minimaal Windows 10 kan draaien voor @Leergeld #mvo #bedrijven #sroi aanbod utrechtseuitdaging.nl/aanbod #coronahulp pic.twitter.com/0pdjdW6r7D

Werk loont: voor mensen met een arbeidsbeperking én voor de samenleving. Zo zegt het rapport v @SCPonderzoek (Sociaal&Cultureel Planbureau):inclusiefmiddengelderland.nl/… voor nu: #blijfthuis, maar daarna #samenvooreenbaan #samensterk #inclusievesamenleving #mvo #participatie(foto:CPB) pic.twitter.com/OPPii3xb04

.@Sustainalize presenteert in de serie podcasts: ‘Sustainability Spelled Out!’ de 4de aflevering: een gesprek met @LeendersMarlou @Randstad over de ins en outs van het opzetten en implementeren van een geïntegreerde duurzaamheidsstrategie duurzaam-ondernemen.nl/podcas… #mvo #duurzaam pic.twitter.com/NdaZ1fP9u8

☀️ Goedemorgen! In de zware tijd die we doormaken vanwege de coronacrisis heeft Almere City FC het platform DitKanWelInAlmere.nl opgericht. Volop positief nieuws uit de stad! 💊 Zo ondersteunen wij @ZorggroepAlmere bij het bezorgen van medicijnen! #MVO #DitKanWelInAlmere pic.twitter.com/AZo44rFxyx

@dzh_nl Zeker nu in de US geluiden ontstaan dat de werkloosheid tot (ver) boven de 20% zal gaan uitkomen, is dit een HOT item en een kans om samen deze inclusiviteit opnieuw te gaan organiseren. #circulareconomy #extax #mvo #tweedekamer

