Albert Heijn geeft onderwijs in Afrika

Duizenden kinderen en volwassenen in Afrika krijgen via Albert Heijn onderwijs. Dit is een van de resultaten van de Albert Heijn Foundation die vandaag 10 jaar bestaat. Met deze Foundation, waarin Albert Heijn samenwerkt met ontwikkelingsorganisatie ICCO, worden programma’s ontwikkeld voor medewerkers van leveranciers in Afrika op het gebied van scholing, huisvesting en gezondheidszorg. Komend jaar breidt de AH Foundation uit naar Zuid-Amerika.

Meer dan 30.000 kinderen en volwassenen in tien Afrikaanse landen, hebben de afgelopen tien jaar via Albert Heijn onderwijs genoten. Samen met leveranciers werd geïnvesteerd in nieuwe scholen, resourcecenters en (bij)lesprogramma’s. Zo werden bijvoorbeeld door de verkoop van verse fruitsalades uit Ghana 29 scholen in dit land gebouwd of verbeterd.

Dit is een van de activiteiten van de AH Foundation waarmee Albert Heijn samen met leveranciers uit Afrika investeert in de lokale gemeenschap. Dat blijkt niet alleen goed voor de medewerkers van leveranciers en hun gezinnen, maar ook voor klanten van Albert Heijn. Door de hechte samenwerking die vaak al jaren bestaat, kunnen zij erop vertrouwen dat er altijd lekkere en kwalitatief hoogwaardige groente, fruit en bloemen uit Afrika in het schap liggen.

Die intensieve band bleek vorig jaar, toen een tekort ontstond aan citrusvruchten uit Afrika. De Afrikaanse producenten bleven leveren; hun goede relatie met Albert Heijn koesterden ze. Naast citrus haalt Albert Heijn avocado’s, druiven, haricots verts en tropisch fruit uit Kenia, Ghana, Zambia, Zimbabwe, Madagaskar, Zuid- Afrika, Marokko, Egypte, Senegal en Tanzania.

,,Groente, fruit en bloemen kopen we over de hele wereld in. Zo dichtbij als het kan en verder weg als dat nodig is. Afrika is één van de continenten waar we veel producten vandaan halen. Daar geldt dat hoe meer onze leveranciers aan Albert Heijn verkopen, hoe meer geld beschikbaar komt voor sociale projecten voor medewerkers en hun lokale gemeenschap’’, vertelt Foundation-initiator Gé Happe, inkoper groente en fruit bij Albert Heijn. Een percentage van iedere uit Afrika ingekochte partij gaat naar de AH Foundation, bestemd voor huisvesting en onderwijskundige en medische projecten voor de lokale gemeenschap van de medewerkers van die leverancier. De leverancier draagt ook bij, maar minder; de verhouding is op dit moment twintig tegen tachtig procent.

Het merendeel van de dertig Albert Heijn leveranciers uit Afrika doet mee met de AH Foundation. Het gezamenlijke bedrag dat de Foundation daardoor nu beheert bedraagt 2 miljoen Euro per jaar.

Wim Hart, CFO ICCO: “De samenwerking met Albert Heijn stond 10 jaar geleden in onze kring ter discussie: een ontwikkelingsorganisatie die samenwerkt met het bedrijfsleven. We zijn echter met elkaar de uitdaging aangegaan in onze strijd tegen armoede. Er is nog veel werk aan de winkel, maar de samenwerking is succesvol gebleken voor de lokale Afrikaanse bevolking, ICCO en Albert Heijn”.