Ahrend en Gispen zetten met opening Circulaire Hub een nieuwe stap op weg naar circulair businessmodel

Ahrend, Gispen en Presikhaaf Schoolmeubelen, ontwerpers, producenten en leveranciers van kantoor-, school- en zorginrichtingen, openen vandaag gezamenlijk een zogeheten Circulaire Hub. Vanuit deze Hub, gelegen in Veghel (N-B) en waarbij andere bedrijven zich op termijn ook kunnen aansluiten, zal een toegewijd team van circulair consultants, meubelmakelaars en revitalisatie-experts dagelijks aan de slag gaan met circulaire vraagstukken van opdrachtgevers. Alle kennis is er gebundeld, niet alleen op het gebied van hergebruik, maar ook van operationele leasemodellen.

De Circulaire Hub neemt hiermee het voortouw in de industrie om voor 2050, als onderdeel van de transitieagenda, samen met de rijksoverheid te komen tot een volledig circulair inkoopbeleid. Tegen die ontwikkeling is de faciliteit in Veghel per direct een oplossing voor bedrijven en overheidsinstellingen die hebben aangekondigd nog voor 2030 wat betreft kantoormeubilair alleen nog maar circulaire dienstverlening te zullen afnemen.

De opening van de Circulaire Hub is voor beide organisaties een nieuwe stap in de doorlopende transitie naar een volledig gesloten businessmodel, waarin alle rest- en afvalstromen opnieuw worden gebruikt en verwaard. Straks krijgen er op jaarbasis zo’n 40.000 – 50.000 stuks meubilair een nieuw leven en zal er door de levensduurverlenging van de producten (opknappen in plaats van nieuw produceren – red.) in de hub ook nog eens sprake zijn van een CO2-reductie van 40 – 90%.

Lange staat van dienst

De initiatiefnemers Ahrend en Gispen, hebben zelf al een lange staat van dienst waar het gaat om het circulair ontwerpen en produceren van meubilair. Zo was Ahrend al in de jaren ’90 betrokken bij de ontwikkeling van Ecodesign, de Europese richtlijn voor milieuvriendelijk productontwerp, en was de fabrikant een van de eerste die producten volgens de filosofie van Cradle to Cradle ging ontwikkelen.

Volgens Bob Stamhuis, Manager Circulaire Hub, plukken Ahrend en Gispen inmiddels de vruchten van het al decennia lang circulair ontwerpen en verduurzamen van producten. “Veel producten die wij 30 jaar geleden volgens circulaire principes ontwikkelden, komen nu terug en kunnen worden hergebruikt of gerevitaliseerd. De kunst is om de waarde van de producten zo hoog mogelijk te houden en recyclen van materialen zo lang mogelijk uit te stellen. De Circulaire Hub biedt ons de mogelijkheid dit op een centrale plek in Europa te doen.”

Revived producten

In de Circulaire Hub kunnen grote aantallen gebruikt meubilair worden gerevitaliseerd. Stamhuis: “Denk aan het herstofferen van bureau-, vergader- of wachtstoelen, elektrificatie repareren of het vervangen van beschadigde bladen van tafels of bureaus. Wij refurbishen producten van Ahrend en Gispen, maar ook van andere leveranciers. Zo maken we onder de noemer Revived in de Circulaire Hub een zeer breed assortiment gerefurbished meubilair online beschikbaar en direct uit voorraad leverbaar.”

Van bezit naar gebruik

Volgens Eugene Sterken CEO van moederbedrijf Koninklijke Ahrend, zal het belang van circulaire dienstverlening de komende jaren sterk toenemen. “In Europa belandt nu nog 80-90% van het kantoormeubilair op een grote afvalberg. Dat is echt niet nodig. Alle producenten hebben hier een verantwoordelijkheid. We kunnen met de Circulaire Hub en onder centrale regie echt impact realiseren. Vandaar dat ook andere partijen mogen aansluiten. Zo heeft de Circulaire Hub op technologisch vlak bijvoorbeeld geïnvesteerd in de ontwikkeling van een Meubelmanagementsysteem dat exact inzicht geeft in de staat, locatie en waarde van het meubilair van onze klanten. Deze data gebruiken we om preventief onderhoud te plegen waardoor het meubilair van onze klanten altijd in goede staat verkeert. Circulariteit betekent door goed onderhoud immers ook behoud van waarde. Daarnaast zien we een verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’. Met onze dienstverlening Furniture as a Service betalen onze klanten alleen nog maar voor het gebruik. Hebben ze iets niet meer nodig, dan geven ze het terug en zet de Circulaire Hub het bij een andere klant weer in. Op die manier willen we vanuit de Hub ook echt onze circulaire diensten door ontwikkelen, waarmee we onze opdrachtgevers verder helpen met de circulaire uitdagingen waar zij voor staan”, aldus Sterken.

Logistieke impact

Omdat in de Circulaire Hub ook 12.000 m2 opslagruimte is opgenomen, is deze tevens in te zetten voor logistieke diensten zoals (tijdelijke) opslag of verhuizingen van meubilair, terugkoop van meubilair en complete leegruiming van panden. De keuze voor Veghel als uitvalsbasis moet dan ook als een tactische beslissing worden gezien, zegt Stamhuis. “Zo zitten we dicht bij opdrachtgevers in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Daarnaast kunnen we via ons Europees netwerk ook aan grote aantallen gebruikt kantoormeubilair komen. In één transportbeweging plaatsen en installeren we nieuw, circulair en/of refurbished meubilair en nemen we het gebruikte meubilair mee terug naar de Circulaire Hub. Daarnaast wordt ook nauw samenwerkt met lokale makers en de sociale werkplaats van zusterbedrijf Presikhaaf Schoolmeubelen.”

De Circulaire Hub is gevestigd aan De Amert 605 5462 GH Veghel