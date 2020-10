Agrofair wil met nieuw product plastic probleem in de bananenindustrie oplossen

Bananenimporteur AgroFair heeft een fairtrade certificering. Maar wat het bedrijf doet met de grote hoeveelheid plastic restafval valt daarbuiten. Omdat AgroFair duurzaam wil produceren, zet het bedrijf lokaal recyclingfabrieken op met subsidie uit het Fonds Verantwoord Ondernemen.

Plasticprobleem aanpakken

Langs de bananenplantages in Peru en de Dominicaanse Republiek liggen grote hoeveelheden plastic zakken. Telers gebruiken deze zakken om de rijpende bananentrossen te beschermen tegen vogels en insecten. Zodra de bananen zijn geplukt, worden de plastic zakken weggegooid, begraven of verbrand.

Leveranciers recyclen dit plastic nauwelijks. AgroFair wil dat veranderen. Al lange tijd stimuleert het bedrijf hun bananenleveranciers om het plastic in te zamelen. Maar AgroFair denkt groter. Hun doel is nu om het plastic restafval van alle bananenplantages in Peru te recyclen.

Van plastic zakken naar hoekprofielen

De bananensector in Peru gebruikt jaarlijks meer dan 20 miljoen plastic zakken. AgroFair wil dit afvalplastic recyclen tot hoekprofielen, een veelgebruikt verpakkingsproduct in de zeetransportsector. Deze hoekprofielen zitten op de hoeken van een pallet en zorgen ervoor dat bananendozen niet omvallen tijdens het zeetransport.

Door de profielen zelf te produceren van plastic restafval, besparen ze kosten én creëren ze lokale werkgelegenheid. Het doel is om jaarlijks 200.000 pallets met bananen te verstevigen met deze hoekprofielen.

8 recyclingfabrieken

AgroFair werkt nauw samen met partners, waaronder RVO. Vorig jaar diende het bedrijf zijn projectvoorstel in bij het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) voor 6 recyclingfabrieken in Peru en 2 in de Dominicaanse Republiek. RVO hielp met het aanscherpen van het voorstel en met € 250.000 subsidie. De Luxemburgse supermarktketen CACTUS, droeg € 50.000 bij.

Op eigen benen

Luud Clercx, projectmanager bij AgroFair: “Voor ons, maar ook voor RVO, is het belangrijk dat het project niet is afgelopen als de subsidietermijn is verstreken. We streven naar een project dat economisch duurzaam is.”

Dit is zeker haalbaar, zegt hij: “Op basis van onze eerste berekeningen, spelen wij in Peru quitte bij een productie van 45.000 hoekprofielen per jaar. Als de 6 recyclingfabrieken over 3 jaar operationeel zijn, dan hebben we een totale capaciteit van bijna 1 miljoen hoekprofielen per jaar.”

Recylebewustzijn

En goed voorbeeld, doet goed volgen. Zo ontstaan initiatieven om – in overleg met de plaatselijke autoriteiten – de afvalinzameling te verbeteren en plastic afval te scheiden. Dat plastic kan straks lokaal verwerkt worden tot hoekprofielen.

Rondslingerend afvalplastic is ook een probleem in de mango-, druiven- en avocadosector in de regio. Clercxs: “Als een recyclingfabriek eenmaal staat, dan heb je een precedent. Dan kun je eenvoudig uitbreiden.”

(Overgenomen van RVO.nl)

