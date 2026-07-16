De ministerraad heeft de Agenda Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2026-2030 vastgesteld. Met deze agenda zetten het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en andere publieke opdrachtgevers hun gezamenlijke inzet voort om via opdrachtgeven en inkopen bij te dragen aan maatschappelijke opgaven, zoals klimaat, circulariteit, biodiversiteit, mensenrechten en inclusie.

Doelgericht inzetten van inkoopkracht

Publieke organisaties beschikken gezamenlijk over een jaarlijkse inkoopkracht van circa 116 miljard euro. De nieuwe agenda moet ervoor zorgen dat zij deze inkoopkracht nog doelgerichter inzetten voor duurzame marktverandering. Daarbij verschuift de aandacht van losse aanbestedingen naar opdrachtgeverschap en inkoop als strategisch instrument voor maatschappelijke impact.

De Agenda MVOI 2026-2030 bouwt voort op het Nationaal Plan MVI 2021-2025. Meerdere ministeries hebben het plan opgesteld. Dit gebeurde in samenwerking met onder meer de Unie van Waterschappen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO), PIANOo, Rijkswaterstaat en het RIVM.

Focus op productketens

Nieuw in de agenda is de focus op twintig productketens waar via inkoop de meeste maatschappelijke impact kan worden bereikt. Het gaat onder meer om ICT-hardware, zonnepanelen, batterijen, klimaatinstallaties, bedrijfskleding, catering en verschillende ketens binnen de grond-, weg- en waterbouw. Door gerichter samen te werken met marktpartijen willen de betrokken overheden duurzame markttransities versnellen.

Belangrijke rol voor waterschappen

De agenda onderstreept het belang van goed opdrachtgeverschap binnen organisaties. Daarbij wordt de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen 2021-2030 genoemd als voorbeeld van hoe organisaties maatschappelijke doelen kunnen verankeren in beleid en uitvoering. Ook sluit de agenda aan bij bestaande initiatieven van de waterschappen, zoals het gezamenlijke inkoop- en aanbestedingsbeleid van de waterschappen, Klimaatneutraal Circulair Assetmanagement en Opdrachtgeverschap (KCAO) en het programma Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI).

De agenda legt de basis voor een nieuw uitvoeringsprogramma vanaf 2027. Dat programma ondersteunt publieke opdrachtgevers met kennis, instrumenten en samenwerking, zodat iedere publieke euro maximaal bijdraagt aan een duurzame, toekomstbestendige en inclusieve samenleving. De Unie van Waterschappen werkt mee aan de verdere vormgeving van het uitvoeringsprogramma.