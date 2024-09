De Vereniging Afvalbedrijven start vandaag, vrijdag 6 september, de socialemediacampagne TrashTalks. Doel van de campagne is om iedereen bewust te maken van zijn rol bij de verduurzaming van onze samenleving. De voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven, Boris van der Ham, de directeur van afvalverwerker HVC, Dion van Steensel, en ‘binfluencer’ Elize Been trappen de campagne af bij HVC in Alkmaar.

Bedrijven in de afvalsector werken hard aan de overgang naar een circulaire economie. In Nederland recyclen we al 80% van ons afval. Afvalverwerkers leveren bovendien bijna 10% van de hernieuwbare energie. Maar het kan altijd nog beter want iedere kilo recycling extra helpt tegen het tekort aan grondstoffen en is goed voor het milieu.

Maatschappelijke oproep

De campagne ThrashTalks is een maatschappelijke oproep aan consumenten om zoveel mogelijk afvalvrij te shoppen. Consumenten zijn ‘binfluencers’ door juist die producten te kopen die herbruikbaar en recyclebaar zijn. Ook producenten en onze overheid moeten hun verantwoordelijkheid nemen, vinden de afvalverwerkers. ‘Een groot deel van bijvoorbeeld supermarktverpakkingen is niet of beperkt recyclebaar’, legt Boris van der Ham, scheidend voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven uit, ‘Nu heb je als consument vaak geen idee of een product herbruikbaar of recyclebaar is. Dat willen wij met TrashTalks veranderen.’

Alle activiteiten

De campagne omvat alle activiteiten van de afvalsector. Compost maken uit groente-, tuin- en fruitafval (gft); nieuwe grondstoffen terugwinnen uit papier, glas en kunststof; energie terugwinnen door het verbranden van niet-recyclebaar restafval in afvalenergiecentrales (AEC’s). We besteden aandacht aan gevaarlijk afval en oliehoudende afvalstoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en natuurlijk de inzameling van afval bij huishoudens en bedrijven. Ook beheer, inspectie en onderhoud van rioleringen, het storten van afval, en arbeidsomstandigheden en veiligheid worden in de campagne meegenomen.

Binfluencers

Met een informatieve en ludieke socialemediacampagne struinen bekende en onbekende ‘binfluencers’ het web en de winkelstraten af op zoek naar voorbeelden van ‘Top of Troep’. Ze geven tips over wat je wél en niét moet kopen. Sommige producten zijn niet ontworpen voor recycling en verpakt in materialen die misschien nooit meer van deze aardbol verdwijnen of gemaakt om weg te gooien. ‘Afvalinzamelaars en -verwerkers stoppen aan de ‘achterkant’ veel tijd en energie in het scheiden, hergebruiken en verwerken van afval. Maar aan de ‘voorkant’ van de keten moet ook nog veel gebeuren. Het goed scheiden van afvalstromen levert de schoonste en beste materialen voor hergebruik of recycling op’, legt Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven uit.

De branchevereniging vraagt producenten hun producten zo te ontwerpen dat ze goed recyclebaar zijn of een tweede leven krijgen. Politiek en overheden moeten zorgen voor beleid en handhaving.

Via het Instagram-kanaal TrashTalks deelt de Vereniging Afvalbedrijven video’s, ‘Top of Troep’-producten en wekelijkse Weetjes. ‘Consumenten leren we bewuster en slimmer om te gaan met afval. Met als doel ook producenten en politici te overtuigen van de waarde van ons afval.’

Foto: Dion van Steensel (directeur van HVC), Elize Been (binfluencer) en Boris van der Ham (voorzitter Vereniging Afvalbedrijven) trappen de campagne TrashTalks af bij HVC in Alkmaar (foto vrij van coypright: Fotopersbureau Dijkstra / Cor Salverius).