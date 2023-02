Adform kondigt vandaag een strategisch partnerschap aan met Scope3. De integratie maakt het mogelijk voor klanten van Adform om groenere media in te zetten met kwantificeerbare data en resultaten. Merken en/of hun agency kunnen direct de ecologische footprint van hun campagnes plannen, meten, optimaliseren en rapporteren binnen Adform DSP. Adverteerders krijgen op deze manier inzicht in de milieu-impact van hun programmatic inzet en de mogelijkheid om prestaties en CO 2 -uitstoot tegen elkaar af te wegen.

Corporate Sustainability Reporting Directive



De samenwerking tussen Adform en Scope3 komt volgens Katja Henneveld, Country Manager Benelux en Frankrijk van Adform, op een moment waar de wereld en ook de media-industrie, zich steeds meer bewust zijn van de impact van hun activiteiten en de wens om groener te opereren. “In november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. Deze nieuwe richtlijn stelt bedrijven vanaf 2024 verantwoordelijk voor hun CO 2 -uitstoot binnen de wereldwijde supply chain. Deze samenwerking past goed binnen de filosofie van Adform om positieve keuzes te maken, bijvoorbeeld op het gebied van transparantie en privacy safe (cookieloos) adverteren.

Duurzaamheidsstrategie



Oliver Whitten, Chief Operating Officer van Adform, “Alle bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om hun CO 2 -uitstuit te meten en te verminderen. In de digitale advertentiebranche is dat niet anders. Als klantgericht bedrijf zien we het werk van Scope3 als een belangrijke stap vooruit, dus samenwerken met hen is voor ons een logische keuze omdat het ons in staat stelt om onze klanten nog beter te kunnen ondersteunen bij hun duurzaamheidsstrategie en daarmee de hele keten.”

