Acre start met kantoor Amsterdam voor werving duurzame jobs in Benelux

Afgelopen maand heeft Acre, wereldwijd marktleider in recruitment en talent management voor een veiligere en duurzamere wereld, haar derde kantoor geopend aan de Zuidas in Amsterdam. Vanuit dit kantoor zal de Benelux-markt verder worden versterkt.

Acre werd in 2003 opgericht en heeft zich vanaf het begint aan gespecialiseerd op hoog gekwalificeerde specialisten en leiders binnen Sustainability, EH&S, Energy & Clean Technology en ESG & Responsible investement. Haar tijd ver vooruit, heeft de gespecialiseerde organisatie zich inmiddels ontwikkelt tot de onbetwiste marktleider op dit groeiende marktgebied.

“De opening van het derde kantoor van Acre volgt na een zeer succesvol 2019”, zegt Richard Wright, CEO van Acre. “Acre werkt al vele jaren in de Benelux en heeft een grote bekendheid in de regio. Duurzaamheid is een booming business en veel bedrijven versterken zich met specifieke functies. Ons nieuwe kantoor helpt ons nog verder te groeien in deze regio, terwijl wij tegemoet komen aan de steeds sneller groeiende vraag naar onze diensten”.

Harco Leertouwer is is sinds januari 2020 Managing Director voor de Benelux. Hij studeerde in Maastricht (B. Sc.) en Henley-on-Thames (MBA), waar hij onderzoek deed naar Corporate Social Responsibility in de internationale hotellerie. Door zijn vorige posities als Director van Michael Page in Duitsland en Managing Director bij Badenoch & Clark in Duitsland en Nederland heeft Harco een schat aan ervaring op het gebied van executive search, talent management en het opzetten recruitment bedrijven. Meer recentelijk zette Harco zijn eigen consultancy bedrijf K211 op en en richtte zich op MVO, social responsibility, impact investment en duurzame energie & technologie. Harco heeft de Nederlandse nationaliteit en spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Duits.

Harco wordt aanvankelijk in Amsterdam bijgestaan door Caitlin Murell, Head of Research Continental Europe, die research ondersteuning zal bieden. Acre heeft ambitieuze plannen om het kantoor in Amsterdam te laten groeien. Je kunt hier meer informatie vinden over hoe het is om voor Acre te werken.

“Acre is al vele jaren de onbetwiste marktleider”, zegt Harco Leertouwer, “en we kijken ernaar uit om zowel bestaande als nieuwe cliënten in onze regio te helpen met het bereiken van hun doelen op het gebied van duurzaamheid en het ontwikkelen van talenten. Daarnaast staat ons bedrijf bekent om de vele toonaangevende whitepapers, het werven van complete teams, globale multi-site recruitment projecten en onze assessment and development tak Acre Frameworks. De combinatie van deze competenties is echt uniek en voor vele bedrijven een belangrijke reden om telkens weer voor Acre te kiezen. De lijst van toonaagevende klanten is lang, en we kijken er naar uit om in de Benelux deze lijst verder te gaan aanvullen.”