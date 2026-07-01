Bijna zes op de tien (59%) Europeanen en zeven op de tien (71%) Nederlanders vinden dat bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot. Een nog groter deel (84%) vindt zelfs dat bedrijven die het meeste CO2 uitstoten of hun uitstoot niet verminderen, daarvoor méér moeten betalen dan bedrijven die wél zorgen dat ze schoner worden. Burgers uit verschillende EU-landen en met uiteenlopende politieke voorkeuren spreken zich daarmee duidelijk uit voor het principe van het Europese emissiehandelssysteem (EU Emissions Trading System, ETS): de vervuiler betaalt. De resultaten komen uit een nieuwe peiling van internationaal onderzoeksbureau YouGov in opdracht van Beyond Fossil Fuels. De enquête werd uitgevoerd in zes Europese landen, waaronder Nederland, en bevroeg ook mensen die stemmen op partijen die vaak kritisch staan tegenover het Europese klimaatbeleid.

Op 15 juli wordt het Europese emissiehandelssysteem door de Europese Commissie herzien. De resultaten van de peiling laten zien dat veel Europeanen weinig voelen voor oproepen, met name van bedrijven zelf, om het ETS af te zwakken. “De uitkomst is een helder signaal: mensen vinden dat de zware industrie moet betalen voor hun vervuiling óf moet verduurzamen. Dat is eerlijk en het helpt om de overgang naar een schone industrie te versnellen en investeringen in schone productie te stimuleren”, aldus Michelle Prins, industrie-expert van Natuur & Milieu. “Europese burgers willen aan de principes van ETS vasthouden, en niet deze hoeksteen van het Europese klimaatbeleid afzwakken.”

Veel steun voor ETS onder Nederlanders

De Nederlandse industrie is verantwoordelijk voor 30% van de nationale CO2-uitstoot. 71% van de Nederlanders steunt dus het idee dat zij moet betalen voor haar uitstoot. Die steun is groot onder kiezers van partijen uit de regeringscoalitie, zoals D66 (92%) en de VVD (81%), maar ligt ook onder PVV-kiezers boven de 50%. Dat laat zien dat er over de volle breedte van het Nederlandse politieke spectrum veel draagvlak bestaat voor het beprijzen van vervuiling. Ook in Europa vindt een meerderheid van 59% van de ondervraagden in Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Spanje dat zware industrieën, zoals de staal-, cement- en chemische sector, moeten betalen voor hun CO₂-uitstoot.

Die steun komt niet alleen uit de groene hoek. Ook onder kiezers van regeringspartijen die hebben gepleit voor afzwakking van het ETS is er veel draagvlak. In Italië vindt bijvoorbeeld 71% van de kiezers van Fratelli d’Italia, de rechtse partij van premier Giorgia Meloni, dat zware industrie moet betalen voor haar uitstoot.

Schonere bedrijven belonen

Nederlanders vinden bovendien dat ambitie moet worden beloond, zoals het ETS nu ook al doet: 84% van de respondenten zeggen dat bedrijven die het meest uitstoten of achterblijven bij het verminderen van hun uitstoot, meer moeten betalen dan bedrijven al schoner produceren. In Europa vinden zeven op de tien (72%) van de ondervraagden dat. Inkomsten rechtstreeks naar verduurzaming

Meer dan de helft van de ondervraagde Nederlanders (54%) wil bovendien dat overheden de inkomsten uit CO₂-beprijzing rechtstreeks investeren in het verduurzamen van de industrie. Slechts 14% vindt dat de zware industrie gratis emissierechten moeten blijven krijgen. Als bedrijven toch gratis emissierechten ontvangen, vindt 72% van de Nederlandse ondervraagden dat daar voorwaarden aan moeten worden verbonden: die bedrijven moeten dan investeren in het terugdringen van uitstoot. Daarnaast vindt 54% dat die bedrijven ook moeten bijdragen aan een eerlijke transitie voor werknemers, bijvoorbeeld door te investeren in omscholing, opleidingen en goede arbeidsomstandigheden.

Onderzoek

Uitgebreide informatie over de resultaten van het YouGov-onderzoek is te vinden in deze briefing.

De European Political Monthly (EPM)-enquête werd uitgevoerd door YouGov namens een brede groep experts en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een groene industriële transitie in Europa: Beyond Fossil Fuels, CAN Europe, Carbon Market Watch, Ecodes, EEB, E3G, Germanwatch, Natuur & Milieu, WWF European Policy Office en WWF Italië. Tenzij anders vermeld, zijn alle cijfers afkomstig van YouGov Plc. De totale steekproef bestond uit 6.156 volwassenen, met representatieve steekproeven in Frankrijk (1.099), Duitsland (1.095), Spanje (1.035), Italië (1.003), Nederland (1.007) en Polen (1.007). Het onderzoek vond online plaats tussen 6 en 18 mei 2026. De resultaten zijn gewogen en representatief voor alle volwassenen van 18 jaar en ouder in de zes deelnemende landen. Alle cijfers die verwijzen naar ‘Europa’ zijn gebaseerd op het gemiddelde van de resultaten uit de zes landen die deelnamen aan het YouGov-onderzoek: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen en Spanje.