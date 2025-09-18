Accsys, wereldwijd leverancier van hoogwaardige, duurzame houtproducten voor de bouw, kondigt met trots aan dat het dakterras van het NEMO Science Museum in Amsterdam is vernieuwd met Accoya-terrasplanken. Het museumgebouw, ontworpen door de gerenommeerde architect Renzo Piano, is een van de meest herkenbare plekken in de hoofdstad.

Het dakterras ligt in het hart van Amsterdam, direct boven het drukke havengebied en tegenover de kade die al meer dan tien jaar is voorzien van Accoya-planken. Door de continue blootstelling aan zon, regen en het nabijgelegen water vormt het project een levend bewijs van de ongeëvenaarde duurzaamheid en stabiliteit van Accoya.

Het NEMO dakterras bestaat uit 1.200 m² natuurlijke Accoya-terrasplanken met geïntegreerde antislipstrips, die bezoekers veiligheid bieden onder alle weersomstandigheden.

De vernieuwing van het dakterras was een omvangrijk project. Het plaatsen van de Accoya-terrasplanken met aluminium onderconstructie nam ongeveer tien weken in beslag; de gehele dakrenovatie duurde zo’n negen maanden.

De daktuin van NEMO – de hoogste van Amsterdam – is een geliefde plek voor Amsterdammers en toeristen, met panoramische uitzichten over de stad en een unieke openluchtbeleving boven de tentoonstellingen van het museum. Het dakterras maakte deel uit van recente renovaties, waarbij betonelementen werden vervangen om een structureel lek te verhelpen. Dit bood de mogelijkheid om te kiezen voor een duurzame, toekomstbestendige houtoplossing.

Steyn van Hamersveld, facilitair manager bij NEMO: “Het NEMO-terras wordt voortdurend blootgesteld aan zon, regen en de vochtige omstandigheden van de Amsterdamse kade. Voor zo’n omgeving zochten we een materiaal dat langdurige maatvastheid combineert met minimaal onderhoud. Accoya voldoet aan al die eisen en garandeert dat de terrasplanken ook bij intensief gebruik tientallen jaren meegaan.”

Pergas Sellappah, Head of Sales Benelux bij Accsys, voegt toe: “Wij zijn trots dat NEMO voor zo’n iconische plek in het hart van Amsterdam voor Accoya heeft gekozen. Dit project bewijst dat Accoya niet alleen uitzonderlijke duurzaamheid en prestaties levert in veeleisende omstandigheden, maar ook een lokaal geproduceerde oplossing biedt die aansluit bij de visie van de stad op het gebied van toekomstbestendige architectuur. Van het vernieuwde dakterras tot de nabijgelegen kade van Accoya-hout die al meer dan tien jaar probleemloos meegaat: Amsterdam blijft een levend toonbeeld van wat Accoya kan betekenen.”

Naar aanleiding van de succesvolle dakrenovatie wordt al gesproken over een uitbreiding van de samenwerking met NEMO. Er liggen plannen om in de toekomst op maat gemaakte banken voor bezoekers te realiseren.