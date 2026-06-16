Het aantal vacatures waarin een fietsregeling wordt aangeboden is in vijf jaar tijd bijna verdrievoudigd. In 2021 waren er 4.047 vacatures met een fietsregeling, terwijl dit aantal in 2026 op 11.076 lag. Dit blijkt uit een analyse van Intelligence Group – specialist in arbeidsmarktdata – van ruim achttien miljoen vacatures in Nederland tussen 2021 en 2026. “De fiets als arbeidsvoorwaarde sluit goed aan op thema’s zoals duurzaamheid, vitaliteit en bereikbaarheid van het werk. Dat zijn onderwerpen die voor veel werknemers steeds belangrijker worden”, aldus Bart van der Geest, arbeidsmarktspecialist bij Intelligence Group.

Zorgsector als koploper

De gezondheidszorg is de sector waarin de fietsregeling het vaakst voorkomt. In 2026 werd een fietsregeling in 2.264 vacatures aangeboden. In 2021 lag dit aantal nog op 1.273 vacatures.

Vitaliteit blijft belangrijk thema

Daarnaast laten cijfers van het CBS zien dat het ziekteverzuim in Nederland momenteel boven het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar ligt, met de zorg als koploper met 8,2% Daardoor besteden werkgevers steeds meer aandacht aan duurzame inzetbaarheid en aan het welzijn van hun werknemers. “De groei van fietsregelingen onder werkgevers sluit goed aan op deze trend. Voor kortere woon-werkafstanden wordt de (elektrische) fiets steeds vaker een aantrekkelijker alternatief voor de auto”, aldus Van der Geest.

Auto van de zaak minder populair

De opkomst van fietsregelingen sluit aan op een eerdere analyse van Intelligence Group, waaruit blijkt dat het aantal vacatures met een auto van de zaak al jaren afneemt. “We werken structureel meer thuis en we hebben tegenwoordig mobiliteitsvergoedingen als alternatief voor de leaseauto. Ook is het – voor werknemers die in een drukke stad wonen – steeds lastiger geworden om een parkeervergunning voor hun leaseauto te krijgen. Bovendien veranderen er per 1 januari 2027 fiscale regels voor lease. Alles bij elkaar maakt dat de ‘auto van de zaak’ minder populair is onder werkgevers en werknemers dan een paar jaar geleden”, verklaart Van der Geest.

Zuid-Holland de meeste vacatures met fietsregeling

Tot slot is per provincie gekeken naar waar werkgevers het vaakst een fietsregeling aanbieden. De provincie Zuid-Holland steekt hier bovenuit met een aandeel van 18% van alle ruim 11.000 vacatures in 2026 tot nu toe. Zuid-Holland is de meest verstedelijkte provincie van Nederland, met een hoge bevolkingsdichtheid, relatief veel files en een gebrek aan parkeergelegenheid. “Dit verklaart waarom werkgevers in Zuid-Holland vaker een fiets van de zaak aanbieden. In een verstedelijkte provincie als Zuid-Holland is bereikbaarheid een belangrijk thema voor werkgevers. Een fietsregeling is voor hen niet alleen een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde, maar vooral een slimme mobiliteitsoplossing”, concludeert Van der Geest.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek zijn 18.118.160 vacatures geanalyseerd die tussen 2021 en 2026 online zijn verschenen. Vacatures met termen als fietsplan, leasefiets en fietsvergoeding zijn daarbij aangemerkt als vacature met een fietsregeling als arbeidsvoorwaarde.