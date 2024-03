Hoewel de opname van kantoorruimte over de gehele linie is gedaald, is de opname van kantoren met een energielabel C of hoger in 2023 juist gestegen. De opname van deze kantoorruimtes nam toe naar 78 procent, in vergelijking met 72 procent in 2022. Dat blijkt uit het rapport ‘De Nederlandse kantorenmarkt in 2024’ van NVM Business en datadochter brainbay. Hierin duidt NVM Business op basis van koop- en huurtransacties de ontwikkelingen in de kantoormarkt op landelijk en provinciaal niveau in 2023.

Verduurzamingsplicht Nederlandse kantorenmarkt blijkt effectief

De verduurzaming van kantoren is in de afgelopen jaren sneller op gang gekomen door nieuwe wet- en regelgeving en de groeiende behoefte aan duurzame en energiezuinige gebouwen. Het verplichte energielabel C heeft dit in een stroomversnelling gebracht; ruim één jaar na dato voldoet meer dan driekwart van de kantooroppervlakte in Nederland aan deze eis. Veel kantooreigenaren hebben er zelfs voor gekozen hun kantoren direct te upgraden naar een A-label om te voldoen aan toekomstige verplichtingen. Daarnaast is sprake van een grote behoefte aan hoogwaardige, goed bereikbare kantoren op A-locaties. Vorig jaar vond bijna de helft van de opname plaats in de vijf grootste kantoorsteden; in 2022 was dit nog ongeveer 38 procent. Door zich te vestigen op goed ontsloten locaties, zoals stadscentra of in de nabijheid van stations, maken bedrijven zich aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe medewerkers. Dit geldt vooral als in de omgeving van kantoren voorzieningen aanwezig zijn als winkels, horeca en fitness. Ook het hybride werken blijft een factor van belang, waardoor de behoefte aan flexibele kantooroplossingen groeit. Flexkantoren kunnen hierin voorzien, omdat zij voor korte periodes gehuurd kunnen worden en voorzieningen hebben als gedeelde vergaderruimtes en horeca.

Tijdig investeren in duurzame kantoren op toplocaties biedt groeikansen

De groeiende behoefte aan duurzame en energiezuinige kantoren biedt volgens NVM Business zowel voor beleggers als gebruikers kansen, maar dan is het wél van belang dat zij op tijd in beweging komen. “Kantoorgebouwen met een lager energielabel hebben in het afgelopen jaar bijna 20 procent van hun waarde verloren. Investeren in duurzame gebouwen biedt daarom niet alleen kansen voor waardecreatie en of waardebehoud, maar kan óók een impuls geven voor het toekomstbestendig maken van vastgoedportefeuilles. Hoewel zowel beleggers als gebruikers van grote kantoren hun blikveld steeds meer verschuiven naar duurzame gebouwen is het aantal energieneutrale gebouwen in Nederland nog schaars. Hierbij spelen de hoge bouwkosten en gestegen rente een grote rol”, aldus Irene Flotman, voorzitter van NVM Business. “Afwachten is echter geen optie: de vraag naar duurzame kantoorpanden gaat alleen maar toenemen en ook wet- en regelgeving wordt verder aangescherpt. Het is dan ook zaak het vastgoedportfolio kritisch te beoordelen op de vraag naar kwalitatief hoogwaardige en duurzame objecten. De behoefte aan moderne en duurzame huisvesting om groei te faciliteren en jonge medewerkers aan te trekken is namelijk sterk toegenomen, terwijl er nog weinig nieuwe van zulke kantoorruimte op de markt is gekomen. Om te voorkomen dat deze mismatch tussen vraag en aanbod groter wordt, is het cruciaal dat de markt nu echt in beweging komt.”

Foto: NVM