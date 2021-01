70 procent van de elektrische bestuurders in Europa heeft meer laadpunten op het werk nodig

45 procent van de Nederlanders vindt elektrische auto’s essentieel in de strijd tegen de klimaatverandering. Een derde overweegt in de nabije toekomst een elektrische auto te kopen of te leasen. De druk voor bedrijven en werkgevers om elektrische leaseauto’s en een goede laadinfrastructuur aan te bieden, loopt hierdoor op. Momenteel laden de meeste mensen in Europa hun elektrische auto thuis (73 procent) en op het werk (40 procent) op. Toch geeft 29 procent van de elektrische bestuurders aan dat er op het werk niet altijd plek is om te laden. 20 procent van hen heeft helemaal geen mogelijkheid om te laden op het werk. In de toekomst ziet 32 procent van de elektrische bestuurders ook graag meer snelladers op het werk. Dit zijn enkele bevindingen van de EVBox Mobility Monitor—het jaarlijkse marktonderzoek van EVBox naar de adoptie van elektrische auto’s en eventuele barrières hiervan. Dit onderzoek werd samen met Ipsos uitgevoerd onder 3600 respondenten uit zes verschillende Europese landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

De huidige status van elektrische leaseauto’s in Nederland en de rest van Europa

52 procent van de potentiële elektrische bestuurders* in Nederland wil werken voor een bedrijf dat elektrische auto’s aanbiedt

Het onderzoek wijst uit dat slechts 17% van de Nederlandse respondenten voor een bedrijf werkt dat elektrische leaseauto’s beschikbaar stelt. Ter vergelijking: in het Verenigd Koninkrijk biedt 27 procent van de bedrijven een elektrische auto aan en in Noorwegen is dit 21 procent. België (18 procent) en Frankrijk (16 procent) scoren samen met Nederland het slechtst. Eind 2019 bleek al dat Nederlandse werkgevers hun werknemers amper aansturen op het gebruik van volledig elektrische of hybride auto’s. Van de Nederlanders die graag elektrisch willen gaan rijden, is 52 procent op zoek naar een werkgever die elektrische auto’s als optie biedt. Ook in België (55 procent), het Verenigd Koninkrijk (52 procent) en Duitsland (48 procent) is dit het geval.

De Nederlander verwacht dat bedrijven duurzaam (mee)denken

Nederlanders verwachten dat de overheid beleid stimuleert dat een positieve uitwerking heeft op onze planeet. Ook van bedrijven wordt deze mindset tegenwoordig steeds meer verwacht. Uit ons onderzoek van 2019 werd al duidelijk dat de bestuurder naar zijn/haar werkgever kijkt voor het opladen van elektrische leaseauto’s. De verwachting van consumenten is echter nog nooit zo hoog geweest als nu: bedrijven moeten stappen ondernemen die milieuproblematiek aanpakken, waarvan de overgang naar elektrisch vervoer een belangrijk onderdeel is.

Ruwweg twee op de vijf Nederlanders werkt voor een bedrijf dat reeds een duurzame visie naleeft. Koploper Nederland (43 procent) wordt op de voet gevolgd door Noorwegen (41 procent), het Verenigd Koninkrijk (39 procent) en België (38 procent).

Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders vinden dat overheden alleen financiële coronasteun moeten bieden aan bedrijven die aantoonbare maatregelen willen nemen om hun negatieve impact op het milieu aanzienlijk te verminderen (41 procent). Het is dus tijd dat bedrijven net zo duurzaam beginnen te denken als hun werknemers en klanten.

Overheidsbeleid stimuleert elektrisch vervoer

Aanvullend overheidsbeleid stimuleert de elektrificatie van bedrijfswagens en wagenparken. Subsidies en andere financiële stimulansen voor bedrijfswagens zullen een cruciale rol spelen in de overgang naar elektrische auto’s. Zo hebben overheden door heel Europa plannen om nieuwe brandstofauto’s te verbannen. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk vanaf 2030. België is van plan vanaf 2026 nieuwe brandstofauto’s voor bedrijven te verbannen en Frankrijk doet tegen 2040 alle nieuwe brandstofauto’s in de ban.

In Nederland betalen bestuurders van een elektrische leaseauto per ingang van 2021 een verlaagde bijtelling van 12 procent, in tegenstelling tot het standaard bijtellingstarief van 22 procent. In Vlaanderen zijn volledig elektrische auto’s vrijgesteld van belasting op inverkeerstelling en verkeersbelasting.

In veel Europese landen kunnen bedrijven en openbare instellingen subsidie aanvrage n waarmee een gedeelte van de installatiekosten van laadpalen wordt gedekt. In Nederland krijg je kortingen tot 36 procent en geniet men van een belastingteruggave tot 75 procent. In Duitsland is het voor Berlijnse bedrijven mogelijk om financiering aan te vragen tot €2500 per reguliere laadpaal (AC) en tot €30,000 per snellader (DC).

“Dit onderzoek bevestigt dat er druk ligt op bedrijven als het gaat om elektrisch vervoer, ten gunste van hun werknemers, de maatschappij en onze planeet. Bedrijven hebben nu de kans om het goede voorbeeld te geven door hun wagenparken te elektrificeren en werknemers te stimuleren om elektrisch te gaan rijden. Om de adoptie van elektrisch vervoer in Europa te versnellen is het dus belangrijk dat ook de laadinfrastructuur op het werk toereikend is. Het is mooi om te zien dat er al in veel landen (overheids)stimulansen in werking zijn gezet voor zowel de elektrische bestuurders zelf alsook het bedrijfsleven om duurzaam vervoer op het hele continent te realiseren.” – Kristof Vereenooghe (CEO van EVBox Group)