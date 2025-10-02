ENGIE Nederland is na een Europese aanbesteding wederom geselecteerd door Energie Voor Scholen (EVS) voor de levering van elektriciteit en gas aan circa 7.000 schoollocaties in heel Nederland. Het contract beslaat de jaren 2026 – 2030 en omvat in totaal 13.000 aansluitingen voor gas en elektriciteit. De gecontracteerde elektriciteit is 100% groen en afkomstig van Nederlandse zon- en windparken. Deze gunning onderstreept de prijs-/kwaliteitverhouding van ENGIE’s dienstverlening.

EVS is een initiatief dat wordt begeleid door Hellemans Consultancy. Dit collectief koopt sinds 2003 gezamenlijk energie in voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs, zodat deze instellingen kunnen profiteren van schaalvoordeel en ontzorging. EVS maakt sinds 1 januari 2024 gebruik van 100% Nederlandse groene elektriciteit via ENGIE. Met deze gunning wordt die koers voortgezet in de periode 2026 – 2030.

Het contractvolume voor elektriciteit bedraagt jaarlijks circa 450 GWh aan elektriciteit en zo’n 100 miljoen m3 aan gas. Dat staat gelijk aan 100.000 huishoudens. Hiermee krijgt de energielevering voor scholen een concreet en voorspelbaar inkoopprofiel voor de komende jaren, met ruimte voor verdere verduurzaming en flexibiliteit.

“We hebben voor ENGIE gekozen vanwege hun flexibiliteit in inkoop, mutaties en facturatie. Hierdoor kunnen de aangesloten scholen zich dynamisch aan veranderende behoeften en marktomstandigheden aanpassen”, zegt Arjen Leenhouts, Directeur bij Hellemans Consultancy. “Ook bieden ze zeer gunstige voorwaarden met betrekking tot teruglevering van zonne-energie, met oplossingen om negatieve prijzen bij teruglevering te beperken. Dat is cruciaal om de duurzame energieprojecten van scholen rendabel te houden. Het feit dat we bij dit alles geautomatiseerd inzicht in meetgegevens krijgen is de kers op de taart.”

“We zijn verheugd dat we de samenwerking met EVS kunnen voortzetten. Met 100% Nederlandse groene elektriciteit helpen we 7.000 schoolgebouwen om hun duurzame ambities te realiseren”, aldus Menke Ubbens, Directeur B2B bij ENGIE Nederland.

Foto: Ichthus College, Veenendaal (VO)