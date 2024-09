Bijna 60 procent van de Nederlanders vindt het lastig om te bepalen wat wel of niet waar is op het gebied van duurzaamheid, zo blijkt uit recent onderzoek van DPG Media en Panel Inzicht. Er is dan ook grote vraag naar meer informatie over duurzame mogelijkheden, aangezien duurzaamheid een belangrijk criterium is bij aankoopbeslissingen.



Duurzaamheidsclaims worden steeds ongeloofwaardiger

Uit het onderzoek blijkt dat men duurzaamheidsclaims steeds minder geloofwaardig is gaan vinden (zie grafiek 1). Meer dan de helft van de Nederlanders (58%) vindt het wel belangrijk dat bedrijven nadrukkelijk communiceren of, waarom en hoe duurzaamheid onderdeel is van hun strategie. De noodzaak hiervan wordt benadrukt door het feit dat slechts 12 procent van de Nederlanders in staat is om te herkennen wat wel of niet betrouwbaar is als het gaat om duurzaamheid. Bijna 60 procent vindt dit lastig, de overige 29 procent blijft neutraal of weet het niet.



Paulien van der Geest, expert keurmerken bij Milieu Centraal: “Een duurzaamheidsclaim kan onderbouwd worden door de controle ervan te laten doen door een betrouwbaar keurmerk van een onafhankelijke organisatie. Helaas zijn er ook talloze logo’s die de indruk wekken dat een product is gecertificeerd terwijl dat niet zo is. Consumenten denken hierdoor een product met keurmerk te kopen, maar worden eigenlijk misleid. Met de vernieuwde Keurmerkenwijzer willen we consumenten ervan bewust maken dat niet elk plaatje een betrouwbaar keurmerk is.”

Consument heeft behoefte aan informatievoorziening over duurzaamheid

Met al deze onduidelijkheid neemt de vraag naar meer informatie toe. Zo wil 45 procent van de ondervraagden meer weten over duurzame mogelijkheden. 18- tot 30-jarigen zijn hier veruit het meest in geïnteresseerd. Daarnaast wil één op de drie Nederlanders wel duurzamer leven, maar zij weten niet hoe. Deze informatievoorziening is van groot belang, aangezien duurzaamheid voor veel Nederlanders zwaar meeweegt in hun keuze voor producten en diensten: 47 procent kiest eerder voor een merk dat bewust omgaat met duurzaamheid. Vooral binnen de segmenten energie, voeding en vervoer let men extra op de milieu-impact.

Dennis Hoogervorst, onderzoeksexpert bij DPG Media: “Een meerderheid van de Nederlandse consumenten is bereid om de eigen leefstijl aan te passen voor een duurzamer bestaan. De resultaten onderstrepen de toenemende behoefte aan betrouwbare informatie en transparante communicatie over duurzaamheid. Het is dan ook belangrijk dat bedrijven daarop inspelen door heldere en eerlijke informatie te bieden op betrouwbare platforms over de mogelijkheden en hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Het thema zal alleen maar belangrijker worden.”