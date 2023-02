In de week van 20 februari ontvangen ca. 53.000 ondernemers een brief van de RDW. Het gaat om ondernemers die in het bezit zijn van één of meerdere bestelauto’s met emissieklasse 4 en lager. Die zakelijke bestelauto’s mogen niet in de zero-emissiezones komen die vanaf 1 januari 2025 ingevoerd worden. De RDW roept ondernemers op zich voor te bereiden op de overstap naar uitstootvrije voertuigen.

Vanaf 1 januari 2025 mogen gemeenten zero-emissiezones voor stadslogistiek invoeren. Een zero-emissiezone is een gebied waarin alleen uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s (bedrijfsauto’s) mogen rijden. Inmiddels hebben 28 gemeenten toegezegd een zero-emissiezone in te voeren of doen daar onderzoek naar. Op opwegnaarzes.nl/bedrijven zie je waar en wanneer de zero-emissiezones ingevoerd worden.

Schoner vervoer voor een betere leefomgeving

Zero-emissiezones zorgen voor minder CO2-uitstoot en een schonere lucht. Het is beter voor het klimaat en voorkomt overlast van goederenvervoer. En het zorgt voor een betere leefomgeving. Er zijn ook verschillende initiatieven om het verkeer in de binnenstad schoner en slimmer te organiseren. Bijvoorbeeld door verzamel- en distributiepunten (hubs) aan de rand van steden van waaruit bestellingen uitstootvrij bezorgd kunnen worden.

Overgangsregeling voor emissieklasse 5 en 6

De ondernemers die de brief ontvangen, hebben in totaal ongeveer 83.000 bestelauto’s met een emissieklasse van 4 of lager. Die mogen per 1 januari 2025 niet meer in de zero-emissiezones komen. Voor zakelijke bestel- en vrachtauto’s die in emissieklasse 5 en 6 vallen is er een overgangsregeling.

Doe de kentekencheck

Op opwegnaarzes.nl kan je op basis van je kenteken checken tot wanneer je voertuig toegang heeft tot de zero-emissiezones.

Subsidies en financiële voordelen

Het is belangrijk dat het voor alle ondernemers haalbaar is om over te stappen naar uitstootvrije bestelauto’s. Daarom kunnen ondernemers gebruikmaken van verschillende regelingen en subsidies. Als je uitstootvrij rijdt, heb je ook andere financiële voordelen. Volledig elektrische bestelauto’s zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB) en de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). En met elektrische bestelauto’s krijg je korting op de bijtelling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de zero-emissiezones voor stadslogistiek op Opwegnaarzes.nl. Hier vind je ook handige rekentools die je laten zien welke voordelen elektrisch rijden jou kan bieden.