Vier finalisten strijden om Duurzaamheidsprijs Utrecht

Vier finalisten strijden in oktober om de Provinciale Duurzaamheidsprijs 2017 Utrecht . Het thema van de prijs is dit jaar circulaire economie. De finalisten maken onder andere kans op een geldbedrag dat bedoeld is voor verdere opschaling of uitvoering van het initiatief. Voor de winnaar is € 5.000 beschikbaar. De tweede en derde plek verdelen samen ook € 5.000.

De Duurzaamheidsprijs 2017 wordt dit jaar uitgereikt op 10 oktober 2017 tijdens de Dag van de Duurzaamheid. Iedereen met een project of initiatief dat bijdraagt aan de circulaire economie kon zich tot en met 17 mei aanmelden. Bijvoorbeeld initiatieven die het grondstoffenverbruik beperken of grondstoffen hergebruiken. Maar liefst 45 initiatieven werden ingezonden. Alle inzendingen zijn door een vakkundige jury beoordeeld onder andere op de mate waarop ze aansprekend, vernieuwend en opschaalbaar zijn.

De finalisten

De jury heeft vier finalisten gekozen die nog in de race zijn voor de Duurzaamheidsprijs. Dit zijn in willekeurige volgorde:

I-did-slow-fashion: recycling van oude kleding en textiel tot gerecycled vilt voor hoogwaardige designproducten;

Circulair Paviljoen the Greenhouse: tijdelijk volledig circulair en demontabel paviljoen met horeca- en vergaderfuncties op Utrechts braakliggend terrein;

Instock: Restaurantketen, koken met onverkochte producten zet voedselverspilling letterlijk op de kaart;

Lease a jeans – MUD Jeans: Recycling van fair-trade biologisch katoenen jeans door middel van een leaseconcept of statiegeld model.

Jury en publiek

Naast de jury heeft ook het publiek een stem. Na de zomervakantie kan namelijk op de finalisten gestemd worden via een online stemknop. De finalisten presenteren zich in september voor de jury. De jury kiest uit de finalisten één winnaar en een tweede en derde plek. Daarbij tellen de stemmen van het publiek mee als één gezamenlijke jurystem.

In de spotlights

De Duurzaamheidsprijs is een initiatief van de provincie Utrecht. Vernieuwende oplossingen die bijdragen aan een duurzame toekomst van de provincie worden in de spotlights gezet. De Duurzaamheidsprijs wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Rabobank Amersfoort Eemland, Rabobank Utrecht, Verzekeringsmaatschappij ASR, Utrecht Sustainability Institute, Van Scherpenzeel en We Beat the Mountain.