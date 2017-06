Geactualiseerd plan Urgenda: 100% duurzame energie in 2030

Nederland kan een volledig zijn energievoorziening realiseren in 2030. In het herziene rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt, zet Urgenda uiteen hoe het 5 keer anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken. Urgenda presenteerde het plan in het kader van het 10-jarig jubileum. Op 21 juni 2007 zag ‘Urgenda’ het licht op het NDSM-terrein tijdens het Midzomernacht Festival.

Vooral op het gebied van industriële productie zijn grote stappen gezet en met industriële symbiose kan hele veel CO2-uitstoot worden vermeden. Een scenario voor Nederland met 100% duurzame energie blijkt goedkoper en schoner dan doorgaan op de oude voet, schept 150.000 nieuwe banen, biedt energiezekerheid en is een motor voor innovatie.

In de vernieuwde duurzame agenda wordt, met behulp van een duidelijk stappenplan en de bijbehorende kosten en baten, uiteen gezet hoe Nederland een 100% duurzame energievoorziening kan realiseren in 2030. Aan de hand van het Energietransitiemodel van het Nederlandse bedrijf Quintel Intelligence – mede gefinancierd en van input voorzien door onder andere Shell, GasTerra en netwerkbedrijven – is berekend wat er nodig is om deze transitie te bewerkstelligen en welke dilemma’s er zijn.

Het uitgangspunt van en de visie voor dit rapport is het streven naar een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in 2030, zonder gebruik te maken van olie, kolen en gas en dus zonder CO2 uitstoot. “Het kan, er zijn geen technische belemmeringen, maar nu moeten we het ook willen”, zegt Urgenda directeur Marjan Minnesma.

OPDRACHT VOOR DE HELE MAATSCHAPPIJ

Deze visie en de bijbehorende agenda voor de komende jaren zijn geen opdracht voor de overheid; het is een opdracht voor de hele maatschappij, een opdracht waar iedereen aan zal moeten bijdragen. Zo zullen burgers aan de hand van dit scenario meer moeten investeren in hun huis, om te zorgen dat in 2030 alle huizen energieneutraal zijn.

Mensen zullen in de nabije toekomst meer auto’s moeten gaan delen en hun benzine- of dieselauto inruilen voor een elektrische auto. Ook kantoorgebouwen moeten energieneutraal en zakelijk vervoer evenals transport kan elektrisch. Het zware transport kan op waterstof of lokaal groen gas. In het bedrijfsleven gaat energiebesparing hand-in-hand met industriële symbiose waarbij de ene industrie de afvalstoffen van de andere industrie als grondstof gebruikt. Dat biedt bijvoorbeeld kansen voor de chemische en staalindustrie. Voor onze voedselvoorziening is een transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten nodig.

60% ENERGIEBESPARING

De besparingen die in het rapport worden voorgesteld voor de bouw-, de mobiliteit-, de voedselsector en de industrie zorgen al voor ruim 60% minder energiegebruik. De overgebleven energievraag zal in eerste instantie opgelost worden met zonne- en windenergie. En daarnaast kan gebruikt worden gemaakt van (ultra)diepe geothermie en meer inzet van waterstoftechnologie om inzet van biomassa zoveel mogelijk te voorkomen. “Een duurzame energievoorziening betekent dat we het heft in eigen handen nemen en niet afhankelijk worden van andere landen als onze goedkope aardgas op is over een jaar of twintig”, legt Marjan Minnesma uit.

150.000 BANEN

Het bouwen aan een volledig duurzame energievoorziening zal volgens het Urgenda-rapport meer dan 150.000 banen scheppen, vooral in de bouw- en installatiesector, en innovaties zullen er door worden aangejaagd. De energievoorziening zou in 2030 bovendien goedkoper worden dan als we doorgaan met fossiele brandstoffen. Minnesma: “We moeten wel onmiddellijk aan de slag, zowel de burgers als de bedrijven en de overheid. Agenda is Latijn voor ‘de dingen die gedaan moeten worden’. Deze visie, dit actieplan is dus ook een urgente agenda. Het laat zien dat iedereen stappen kan zetten en roept mensen op een eigen agenda te maken. Niemand kan het alleen, maar samen kunnen we het wel: bouwen aan de nieuwe economie, met nieuwe beroepen en nieuwe banen, op 100% duurzame energie.