Desko lanceert een unieke tool voor circulaire waardebepaling meubilair

Circulaire economie begint bij behoud van bestaande waarde. Desko lanceert een tool die de waarde van meubilair concreter en inzichtelijker maken.

Introductie

Desko is leverancier en producent van duurzaam en circulair kantoormeubilair. Het bedrijf heeft als eerste meubelleverancier in Nederland een zogenoemde ‘Waardescan met Grondstoffenpaspoort’ ontwikkeld. Dit is een inzichtelijk rapport van de gehele inventaris van een bedrijf op locatie.

In het systeem krijgt elk meubelstuk een uniek identificatienummer. Het rapport dat aan de scan is gekoppeld, geeft in het grondstoffenpaspoort voor de betreffende locaties inzicht in het merk van de meubels, de kwaliteit, geregistreerde gebruikssporen, huidige en vervangingswaarde, de waarde na refurbishing, en de CO2-voetafdruk bij afvoer.

Het meubilair wordt daarmee traceerbaar, waardoor onderhoud en inzet efficiënter kunnen. De tool geeft organisaties het inzicht dat ze nodig hebben om bij uitbreidingen, inkrimpen, verhuizingen of in het geval van kapot meubilair niet zomaar alles weg te hoeven gooien. Bedrijven kunnen zo borgen dat gebruikt of niet functionerend meubilair een nieuw leven krijgt.

Over Desko

Desko is een innovatieve duurzame onderneming die zich richt op waardebehoud van meubilair. Om dit doel te bereiken bedenkt, ontwikkelt en produceert Desko producten en diensten volgens de principes van een circulaire economie.