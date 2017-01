De Nederlandse sociale onderneming African Clean Energy gaat naar Los Angeles voor een pitch van $ 1 miljoen

African Clean Energy wint de Nederlandse editie van Chivas The Venture. Daarmee is African Clean Energy geselecteerd als een van de 30 sociale ondernemingen van over de hele wereld die het op gaan nemen in de finale van Chivas The Venture, de internationale zoektocht naar de volgende generatie entrepreneurs die met hun onderneming een sociale impact willen maken. De 30 finalisten, afkomstig uit zes verschillende continenten, krijgen de mogelijkheid om te pitchen voor een jury en daarmee aanspraak te maken op een investeringsfonds van $1 miljoen.

African Clean Energy

Iedere acht seconden overlijdt er ergens ter wereld iemand aan de gevolgen van het inademen van rook afkomstig van koken op open vuur. Judith Walker (27) van African Clean Energy produceert rookvrije en milieuvriendelijke kooktoestellen voor gezinnen in ontwikkelingslanden, waarmee tevens zonne-energie kan worden opgewekt voor LED-verlichting en het opladen van mobiele telefoons. Hiermee verbetert African Clean Energy het leven van gezinnen als het gaat om gezondheid en maandelijkse kosten voor brandhout en energie.

“Het niveau alle deelnemers was ontzettend hoog, iedereen had in mijn ogen de winnaar kunnen zijn”, zegt Judith Walker.“Des te enthousiaster ben ik om de volgende stap te kunnen nemen met Chivas The Venture en Nederland te kunnen vertegenwoordigen op internationaal niveau. Ik hoop niet alleen Nederland trots te kunnen maken, maar ook voor eens en altijd te kunnen bewijzen dat Afrika niet onderschat moet worden. Ook niet wanneer het draait om de productie van hi-tech producten. Dit geeft mij de energie om nog harder mijn best te doen!”

African Clean Energy is op basis van het kundig oordeel van een vakjury verkozen om Nederland in juli 2017 te vertegenwoordigen tijdens de internationale finale van Chivas The Venture, die plaatsvindt in Los Angeles. De Nederlandse jury bestond uit Willemijn Verloop (Social Enterprise NL), prof. dr. Harry Hummels (hoogleraar Social Entrepreneurship, Universiteit van Utrecht), Marcello Palazzi (oprichter B Corp Europe) en Denis Fiévet (CEO Pernod Ricard Nederland en België). De andere finalisten waren Closing the Loop, Invi, Ava en Legbank.

“Het is erg inspirerend om te zien dat de nieuwe generatie zich zo inzet op maatschappelijk vlak”, aldus dr. prof. Harry Hummels. “De toekomst heeft zich hier vanavond gepresenteerd. African Clean Energy heeft laten zien dat ze in staat zijn om de transformatie die ze beloven ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Ze hebben een enorme maatschappelijke impact, een bewezen businessplan, vloeiende uitvoering en weten boven alles de consument centraal te stellen.”

Vooruitkijkend op de internationale finale worden de finalisten verwelkomd op de Universiteit van Oxford, waar ze tijdens de Accelerator Week klaargestoomd worden door The Skoll Centre for Social Entrepreneurship. Tijdens deze week nemen de ondernemers deel aan een inspirerend programma gericht op het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden. Dit door middel van praktische workshops van internationale experts over essentiële zaken waar sociale ondernemingen vaak mee te maken krijgen.

Met workshops, trainingen en een investeringsfonds van $1 miljoen inspireert Chivas The Venture sociale ondernemers om hun ambities na te streven en potentieel te realiseren. Bezoek voor meer informatie over African Clean Energy en Chivas Regal’s ondersteuning aan ondernemers www.chivas.com/theventure.