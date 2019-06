WNF: meeste plastic in Middellandse Zee afkomstig uit populaire badplaatsen

De snel groeiende plasticvervuiling in de Middellandse Zee blijkt voor een groot deel afkomstig van populaire vakantiebestemmingen. Toeristische kustregio’s bij Barcelona, Valencia, Marseille, Venetië, Tel Aviv en Izmir staan in de top 10 van meest vervuilde locaties waar de grootste hoeveelheden zwerfvuil in zee verdwijnen. Dat analyseert het rapport Stop the Flood of Plastic dat het Wereld Natuur Fonds (WWF) vandaag publiceert.

Een dag later, op Wereld Oceanen Dag (8 juni), lanceert WWF de campagne #FreeTheSea voor een plasticvrije zee – van de Noordzee tot de Middellandse Zee en de Koraaldriehoek. Want iedereen kan het verschil maken door zelf minder wegwerpplastic te gebruiken, zoals rietjes, plastic zakjes, ballonnen en wegwerpbekers. En door het tekenen van de internationale petitie voor een VN-verdrag tegen plastic vervuiling. De petitie is al meer dan een half miljoen keer getekend.

Ambassadeur Dorian van Rijsselberghe vertelt

Tweevouding Olympisch surfkampioen en WWF-oceanen ambassadeur Dorian van Rijsselberghe: “We kunnen en moeten wat doen aan het plastic probleem. Niet alleen thuis, maar juist ook op reis en vakantie. We trekken in de zomer naar de prachtigste locaties in de wereld om tot rust te komen en te genieten. Het minste wat we kunnen doen is zorgen dat we die prachtige gebieden schoon houden.

Sinds een aantal jaar leef ik zelf single-use plastic free. Een schone natuur is zo basaal dat moeten we vanuit onszelf doen. Jij en ik kunnen daadwerkelijk het verschil maken. Teken de internationale petitie voor het VN-verdrag, maar veel belangrijker nog denk komende zomer zelf na over je plasticgebruik. Geniet van je vakantie en denk aan de zee en de volgende generaties. #FreeTheSea.”

Massatoerisme

De concentratie microplastics in Middellandse Zee is één van de hoogste ter wereld, staat in het nieuwe WWF-rapport. Elke minuut verdwijnt een hoeveelheid plastic vergelijkbaar met 33.800 petflessen in zee. Massatoerisme speelt daarbij een grote rol. In de zomermaanden, als circa 200 miljoen toeristen de regio bezoeken, neemt de vervuiling in zee met 40 procent toe. Dat komt vooral door beperkte en slecht functionerende afvalverwerking.

Door de afgesloten ligging van de Middellandse Zee hoopt het plastic zich bovendien snel op en komt het terecht in het voedselsysteem van mens en dier. Als niet wordt ingegrepen dreigt de vervuiling in 2050 te zijn verdrievoudigd. Voor diersoorten als walvissen, dolfijnen en zeeschildpadden is de plastic crisis soms nu al fataal. Er zijn al meerdere walvissen gestrand met hun maag vol plastic..

Middellandse Plasticzee