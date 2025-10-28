De Wilo Groep, specialist in watertechnologie, heeft opnieuw de prestigieuze Duitse Duurzaamheidsprijs (DNP) ontvangen. De jury bekroonde Wilo als winnaar in de categorie ‘Hydraulica, Pompen en Compressoren’ en prees haar integrale focus op duurzame innovatie. Deze erkenning komt bovenop de recente beoordeling door EcoVadis, die Wilo voor het vierde jaar op rij een platina medaille toekende en onze inzet voor duurzaamheid als ‘uitmuntend’ bestempelde.

Als experts in de ontwikkeling van watertechnologie krijgt Wilo opnieuw erkenning met de Duitse Duurzaamheidsprijs. “Deze onderscheiding laat onze voortrekkersrol op het vlak van duurzame innovatie zien. Tevens illustreert het de significantie van onze technologieën bij het aanpakken van mondiale vraagstukken.”

“Het is een eer om de Duitse Duurzaamheidsprijs voor 2026 te ontvangen, maar het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee,” zegt Oliver Hermes, onze President & Global CEO. “Als pionier in watertechnologie zien wij het als onze missie om duurzame transformatie actief vorm te geven. Deze prijs bevestigt dat we op de juiste weg zijn en moedigt ons aan om onze inzet voor duurzaamheid verder uit te bouwen.” Hermes benadrukt dat we onze overkoepelende duurzaamheidsstrategie onverminderd zullen blijven uitvoeren.

Peter Glauner, Regional CEO & CSO van Wilo Europe, voegt toe: “Onze uiterst efficiënte en robuuste watertechnologieën, waaronder pompen en pompsystemen, behoren zonder twijfel tot de sleutelcomponenten voor een duurzame toekomst. De Duitse Duurzaamheidsprijs is een erkenning van het feit dat onze producten, systemen en oplossingen een belangrijke rol spelen in het aanpakken van wereldwijde megatrends.”

Met WATER AI – een kernonderdeel van onze bedrijfsstrategie – brengt Wilo deze visie naar het digitale en AI-tijdperk. “We maken de AI-waardeketen mogelijk, integreren AI in onze producten, systemen en oplossingen, en passen AI toe in ons werk, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen,” aldus Hermes. “Deze mensgerichte benadering maakt technologie tot een echte motor voor duurzame bedrijfsvoering.”

Wilo ontving de DNP eerder al in 2021 in het transformatieveld ‘Klimaat’, als een van de eerste industriële bedrijven die duurzaamheid structureel in het bedrijfsmodel verankerde. In 2023 en 2024 reikte de Duitse Duurzaamheidsprijs Stichting samen met ons de Internationale Duitse Duurzaamheidsprijs uit. Hiermee worden succesvolle partnerschappen geëerd tussen Duitse bedrijven en organisaties uit het mondiale Zuiden. Dit zijn landen die vaak buiten de traditionele Westerse invloedssfeer vallen en waar duurzame samenwerking een groot maatschappelijk effect heeft.

De Duitse Duurzaamheidsprijs is een van de meest gerenommeerde duurzaamheidsprijzen in Duitsland. Deze prijs wordt uitgereikt in samenwerking met PwC, de Duitse Kamer van Industrie en Handel (DIHK) en het WWF.