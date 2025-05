Steeds meer werkgevers bieden groene arbeidsvoorwaarden aan. Uit het trendrapport van &Morgen, in samenwerking met AWVN en Reisbalans, blijkt dat 50% van de bij AWVN aangesloten werkgevers groene arbeidsvoorwaarden opneemt in de cao. Hiervan richt 85% zich op duurzame mobiliteit. En maar liefst 75% hiervan biedt de fiets als optie aan. Toch blijkt dat slechts de helft van de medewerkers die de fiets kán gebruiken, dat ook daadwerkelijk doet. In aanloop naar de Nationale Fiets naar je Werk Dag op 15 mei daagt mobiliteitsbureau &Morgen werkend Nederland uit om de fiets te pakken. Via de PendelPeloton-club in Strava kunnen medewerkers hun ritten registreren, elkaar aanmoedigen en samen een sportieve uitdaging aangaan.

Fiets heeft groot potentieel voor woon-werkverkeer

Woont een medewerker binnen 15 kilometer van het werkadres? Dan is de potentie van de fiets voor woon-werkverkeer, op papier, groot. In Nederland woont meer dan de helft (52%) van de mensen binnen 15 kilometer van het werk. Toch fietst 47% van hen (bijna) nooit naar het werk. Dit betekent dat in potentie nog 2,2 miljoen werkenden de overstap naar de fiets kunnen maken. Doen ze dat, dan bespaart dit miljoenen autokilometers – en daarmee CO2-uitstoot – per jaar. Uit het trendrapport blijkt dat de fiets in beleid steeds populairder wordt. Maar er liggen nog volop kansen. Want er zijn ook nog werkgevers die geen groene arbeidsvoorwaarden aanbieden. Van alle ondervraagde werkgevers kan nog 2 op de 3 werkgevers fietsmogelijkheden aanbieden aan medewerkers.

“Werkgevers kunnen door de fiets op te nemen in het mobiliteitsbeleid meer impact maken. Meer medewerkers op de fiets betekent minder CO2-uitstoot, maar ook minder files, gezondere medewerkers en minder verzuim. Werkgevers die nu investeren in aantrekkelijk beleid en fietsstimulering, plukken daar op de lange termijn de vruchten van.” aldus Marc van der Seijs, mobiliteitsadviseur bij &Morgen.

De kracht van fietsstimulering

Veel werkgevers geven de fiets een plek in hun mobiliteitsbeleid. Bijvoorbeeld door het (hoger) vergoeden van fietskilometers, het aanbieden van een regeling om een fiets aan te schaffen of te leasen. Volgens Tanja van Kooten, gedragsexpert bij &Morgen is dat een positieve ontwikkeling, die bijdraagt aan het gebruik van de fiets. Maar het stimuleren van gebruik is minstens zo belangrijk. Ze licht toe: “Met alleen aanbieden ben je er niet. Stimuleer je medewerkers niet om de fiets te gebruiken? Dan is het logisch dat medewerkers kiezen voor de weg met letterlijk de minste weerstand. Wil je een duurzame gedragsverandering? Zorg dan bijvoorbeeld voor herhaling van de boodschap, gemak en/of sociale normering. Dit kun je doen door een intern dashboard met maandelijkse updates, uitdagingen en/of een jaarlijkse award.”

‘PendelPeloton-Club’ in Strava

Om fietsen naar het werk aantrekkelijker en vooral leuker te maken, lanceert &Morgen de PendelPeloton-Club in Strava. In deze app kan je je sportprestaties bijhouden en delen om jezelf en anderen te motiveren. De club is voor iedereen gratis toegankelijk. Binnen de club kunnen leden elkaars (woon-werk)ritten zien en erop reageren. Ook wordt er een ranglijst bijgehouden die laat zien wie de meeste fietskilometers maakt.

“Veel mensen zien woon-werkverkeer als verloren tijd. Door ritjes te zien als sportmomenten, wordt fietsen én bewegen leuker en aantrekkelijker. De gamification-elementen van de club zoals competitie, beloningen en sociale erkenning spelen in op intrinsieke motivaties en stimuleren gedragsverandering richting duurzamer woon-werkverkeer. Bovenal maakt de club het fietsen leuk!” legt Tanja uit.

Doe ook mee en fiets jezelf fit naar kantoor! Meer weten? Bekijk hier de actie. PendelPeloton is actief vanaf 6 mei.