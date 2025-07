Maritieme zonne-energiepionier Wattlab heeft een zonne-energiesysteem geleverd voor HGK Shipping’s binnenvaartvrachtschip Blue Marlin. Dit markeert een belangrijke technische mijlpaal en een stap vooruit in duurzame binnenvaart. De 192 zonnepanelen aan boord leveren stroom aan zowel de boordsystemen als de voortstuwing, waarmee de Blue Marlin het eerste binnenvaartschip ter wereld is dat daadwerkelijk hybride kan varen op zonne-energie.

Het in Duisburg gevestigde HGK Shipping is een Europese binnenvaartrederij met een vloot van 350 schepen. Met een jaarlijks vervoersvolume van circa 43 miljoen ton geldt HGK Shipping als een toonaangevende speler in het Europese droge bulk-, gas- en chemisch transport. Het Nederlandse Wattlab, dat ook actief is in de zeevaart, brengt brede maritieme ervaring mee naar dit baanbrekende project.

Wattlab werkte al eerder samen met HGK Shipping. In het tweede kwartaal van 2024 haalde HGK’s 135 meter lange droge-lading-schip MS Helios het nieuws – én het Guinness Book of Records – dankzij de grootste zonnepaneelinstallatie ter wereld op een binnenvaartschip. De MS Helios is uitgerust met 312 zonnepanelen.

Volledig geïntegreerd systeem

De zonne-energiesystemen van de Helios en de Blue Marlin verschillen echter op een cruciaal punt. In tegenstelling tot de Helios, waar zonne-energie uitsluitend werd gebruikt voor de laagspanningssystemen aan boord (hotelfuncties), beschikt de Blue Marlin over een geavanceerder, volledig geïntegreerd systeem dat ook direct vermogen levert aan de elektrische voortstuwing (hoogspanning).

Dit, zegt Wattlab’s medeoprichter en COO David Kester, is een technische mijlpaal. “De 192 zonnepanelen van de Blue Marlin zijn niet alleen verbonden met de laagspanningssystemen, maar ook met het hoogspanningsnetwerk voor de voortstuwing. Dat betekent dat HGK Shipping met trots kan zeggen dat zij de eerste binnenvaartrederij zijn die een schip exploiteert dat zonne-energie direct inzet voor de voortstuwing.”

Het zonne-energiesysteem van de Blue Marlin levert tot 35 kilowatt onder optimale omstandigheden en werkt samen met vier dieselgeneratoren die het elektrische voortstuwingssysteem voeden. Deze volledig geïntegreerde opstelling maakt ‘peak shaving’ mogelijk, waarbij de combinatie van zonne-energie en batterijen voorkomt dat er een extra generator moet worden ingeschakeld bij piekverbruik. Het geautomatiseerde energiemanagementsysteem verdeelt de elektrische energie naar behoefte, verhoogt de efficiëntie en verlaagt het brandstofverbruik.

“Bovendien verwachten we dat het schip – in situaties waarbij het licht is beladen en stroomafwaarts vaart – gedurende beperkte periodes volledig op zonne-energie kan varen. Een ongekende prestatie in de binnenvaartsector,” aldus Kester.

Pionieren

“We hebben al een belangrijke technische mijlpaal bereikt met de bouw van de Helios, die een merkbaar positief effect heeft gehad. De Blue Marlin gaat nu nog een stap verder door ook zonne-energie te gebruiken voor de aandrijflijn. Het levert opnieuw een belangrijke bijdrage aan het nog duurzamer maken van de scheepvaart. We zijn benieuwd hoe deze innovatieve oplossing zich in de praktijk zal bewijzen“, zegt Tim Gödde, Director Ship Management bij HGK Ship Management Lux S.à r.l. ”We zijn er trots op dat we pionier zijn in het gebruik van zonnevoortstuwing in de binnenvaart. De Blue Marlin laat zien wat er mogelijk is als innovatie en technische expertise hand in hand gaan.”

Partners

De installatie van de zonnepanelen op de Blue Marlin vond plaats bij scheepswerf De Gerlien van Tiem. Wattlab werkte daarbij nauw samen met Blommaert Aluminium en Van Tiem Electro. “We werken al langere tijd met deze partners en op meerdere schepen. Daardoor hebben we het installatieproces kunnen optimaliseren. De Blue Marlin is een nieuwbouwschip; de installatie duurde ongeveer een week, gevolgd door enkele dagen voor de inbedrijfstelling,” zegt Kester. “Voor een retrofit-project van vergelijkbare grootte verwachten we dat de downtime voor een reder niet meer dan een week bedraagt.”

Schaalbare oplossingen

Dit project markeert ook een bredere ontwikkeling in maritieme decarbonisatie. Nu de regelgeving strenger wordt en brandstofprijzen blijven fluctueren, zoeken reders en exploitanten naar manieren om hun energiemix te diversifiëren. De schaalbare zonne-oplossingen van Wattlab bewijzen hun waarde niet alleen op binnenwateren, maar inmiddels ook in de kust- en zeevaart.