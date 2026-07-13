VBDO publiceerde onlangs het AGM Engagement Report 2026 – Setting the Course. In het rapport blikt VBDO terug op een succesvolle engagementcyclus waarin met 28 beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen het gesprek werd gevoerd over actuele duurzaamheidsvraagstukken voorafgaand en tijdens hun aandeelhoudersvergaderingen.



Gebaseerd op de analyse van de jaarverslagen over 2025, stelde VBDO dit jaar 136 vragen aan bestuurders van bedrijven. Dit leidde tot 44 concrete toezeggingen op het gebied van duurzaamheid, een resultaat dat laat zien dat constructieve aandeelhoudersdialoog ook na ruim dertig jaar nog steeds impact heeft.

Nieuw milieuthema: vervuiling

In 2026 introduceerde VBDO vervuiling (pollution) als nieuw milieuthema.Hoewel veel bedrijven erkennen dat vervuiling een belangrijk onderwerp is, blijkt uit het onderzoek dat slechts een beperkt aantal organisaties dit onderwerp daadwerkelijk strategisch heeft verankerd.

Het rapport laat zien dat:

slechts vijf bedrijven vervuiling als materieel onderwerp hebben geïdentificeerd;

slechts 32% duidelijke doelstellingen heeft en op KPI’s rapporteert;

veel bedrijven sterk leunen op wet- en regelgeving, terwijl een proactievere aanpak noodzakelijk is.

VBDO roept bedrijven daarom op om verder te kijken dan compliance en vervuiling integraal onderdeel te maken van hun strategie, doelstellingen en ketenaanpak.

Vooruitgang op leefbaar loon

Voor het derde opeenvolgende, en voorlopig laatste jaar, onderzocht VBDO de inspanningen van bedrijven op leefbaar loon (living wages). De gemiddelde scores laten een gestage verbetering zien met nog veel ruimte voor verbetering.

Zo nemen steeds meer bedrijven leefbaar loon op in hun beleidsdocumenten, maar concrete uitvoering, transparante rapportage en concrete samenwerkingen met leveranciers vragen om nog verdere verbetering. Waar steeds meer bedrijven rapporteren op de lonen van de eigen werknemers, ontbreken bij alle bedrijven concrete doelstellingen voor leefbare lonen voor arbeiders in de waardeketen.

Tweede jaar CSRD: goede basis, ruimte voor verdieping

Ook de implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) stond opnieuw centraal. Bedrijven hebben duidelijke stappen gezet in hun rapportages, met een gemiddelde score van 62%.

VBDO ziet echter nog belangrijke verbeterpunten. Vooral de onderbouwing van wijzigingen in materiele thema’s, het inzichtelijk maken van hoe inzichten verkregen uit stakeholderdialogen zijn meegenomen in de strategie, en de koppeling tussen due diligence en besluitvorming verdienen meer aandacht. VBDO heeft dit jaar voor het eerst ook aandacht besteed aan engagement met stille stakeholders.

Constructieve dialoog blijft werken

De resultaten laten zien dat het voeren van engagement als aandeelhouder een effectief instrument blijft om bedrijven uit te dagen om hun ambities op het gebied van duurzaamheid verder te ontwikkelen. Bestuurders reageren tijdens en na aandeelhoudersvergaderingen overwegend positief op de inhoudelijke vragen van VBDO en geven regelmatig concrete opvolging aan aanbevelingen.

In totaal werden tijdens het AGM-seizoen:

Met 28 bedrijven engagement gevoerd;

35 aandeelhoudersvergaderingen bijgewoond;

136 vragen gesteld;

44 nieuwe toezeggingen verkregen.

Vooruitkijken

Nu geopolitieke onzekerheid, veranderende regelgeving en maatschappelijke verwachtingen toenemen, blijft VBDO inzetten op onderzoek, dialoog en samenwerking. Het rapport onderstreept dat grote duurzaamheidsuitdagingen, zoals vervuiling, sociale ongelijkheid, klimaatverandering, en biodiversiteitsverlies, alleen kunnen worden opgelost wanneer bedrijven, beleggers en maatschappelijke organisaties gezamenlijk optrekken.