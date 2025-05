Uit een enquête onder meer dan 1.000 Europese bedrijven blijkt dat bedrijven minder enthousiast zijn over het verzwakken van duurzaamheidswetgeving (CSRD) dan beleidsmakers denken. Het onderzoek is uitgevoerd door #WeAreEurope – een apolitiek collectief van Europese professionals die de stem van bedrijven en burgers vertolken – in samenwerking met toonaangevende academische instellingen zoals HEC Paris, LMU München en CBS Copenhagen. Het onderzoek is de eerste die een grote steekproef van bedrijven van alle omvang raadpleegt ​​naar de tekortkomingen en voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

De resultaten laten zien dat een meerderheid van de bedrijven het MVO beschouwt als in lijn met hun strategische prioriteiten en de bredere Europese visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen – terwijl ze grote zorgen uiten over de richting van de vereenvoudigingsinspanningen van de Commissie. De resultaten stellen het politieke narratief ter discussie dat ten grondslag ligt aan het Omnibuspakket – een pakket dat is opgezet om zorgen over het bedrijfsleven en het concurrentievermogen aan te pakken. Bij de presentatie van het Omnibus-vereenvoudigingspakket verklaarde Ursula von der Leyen trots: “Dit zal het leven voor onze bedrijven gemakkelijker maken.” Dit was het gevolg van kritiek van bedrijven zoals TotalEnergies en Siemens op de CSRD omdat deze de concurrentiekracht zou belemmeren.

Alexis Kryceve, voorzitter van #WeAreEurope, zei: “Niet alle bedrijven hebben de middelen of de macht om in Brussel te lobbyen. Dit onderzoek toont aan dat het verhaal van de meest uitgesproken en kritische bedrijven verre van de standpunten van een meerderheid van de bedrijven weerspiegelt. De meeste van hen zijn zeer voorstander van een Europees economisch model en leiderschap dat duurzaamheid omarmt. We hopen dat beleidsmakers deze bevindingen in overweging nemen, zodat we uiteindelijk een Omnibus-pakket krijgen dat evenwichtig is en in lijn met de Europese duurzaamheidsdoelen.”

Brede steun voor duurzaamheidsverslaggeving, zelfs onder kleinere bedrijven en in alle landen

61% van de bedrijven geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn met de CSRD in de huidige vorm. Slechts 7% geeft aan dat deze fundamenteel herzien moet worden. Zelfs onder traditioneel sceptische financiële afdelingen, waar de ontevredenheid slechts 27% bedraagt, is er steun.

De wetgeving wordt algemeen gezien als een versterking van het risicomanagement, de ESG-strategie en de impactbeoordeling van bedrijven. 88% van de respondenten zegt dat de CSRD de economische, milieu- en sociale visie van Europa op het bedrijfsleven weerspiegelt. Opmerkelijk is dat 62% de wetgeving als een positieve bijdrage aan de Europese soevereiniteit en invloed beschouwt.

Zelfs onder kleinere bedrijven – die vaak worden gepresenteerd als bedrijven die een onevenredige last dragen – is de steun groot. Bij bedrijven met 250-500 werknemers is 57% voorstander, en bij bedrijven met meer dan 5.000 werknemers loopt dit op tot 67%. De geografische verschillen waren kleiner dan verwacht: ondanks politieke oproepen tot hervormingen in Duitsland en Frankrijk, is slechts een minderheid van de bedrijven in die landen ontevreden over de CSRD – 21% in Duitsland en slechts 16% in Frankrijk.

Een anonieme vertegenwoordiger van een Frans financieel intermediairbedrijf zei in het onderzoek: “De CSRD is een instrument dat de veerkracht van bedrijven bevordert. Het stelt bedrijven in staat een duidelijk beeld te krijgen van hun veerkracht voor 2030 of 2050 en om vandaag te anticiperen en actie te ondernemen om hun overleving morgen te waarborgen.”

Bedrijven voelen zich niet wereldwijd benadeeld door duurzaamheidsrapportage

Slechts 25% van de bedrijven is tevreden met het Omnibus-voorstel van de Commissie, dat tot doel heeft de regels voor duurzaamheid en due diligence te vereenvoudigen. Meer dan de helft (51%) is hier niet tevreden over.

Bedrijven verwerpen grotendeels het idee dat MVO hen een wereldwijd concurrentienadeel oplevert – slechts 37% is het hiermee eens, terwijl 46% het er direct mee oneens is.

In plaats daarvan wijzen zij op een gebrek aan richtlijnen als het belangrijkste probleem. De meest gesteunde suggestie voor verbetering (86%) is het verminderen van het aantal vereiste datapunten en het verbeteren van de automatisering.

Kleinere bedrijven willen binnen de scope blijven

De Europese Commissie heeft het Omnibus-pakket gesteund om kleine bedrijven te ondersteunen door een wijziging voor te stellen die zou betekenen dat alleen bedrijven met meer dan 1.000 werknemers zouden moeten rapporteren – in plaats van 250.

Uit het onderzoek blijkt dat dit voorstel te ver gaat. Terwijl 49% van de bedrijven voorstander is van het verhogen van de MVO-rapportagedrempel van 250 naar 500 werknemers, is slechts 27% voorstander van een verhoging naar 1.000.

Van de bedrijven met 500 tot 1.000 werknemers wil 56% binnen de reikwijdte van de verplichte rapportage blijven.

Alexis Kryceve, President van #WeAreEurope: “We vermoedden al dat er meer steun was voor de bestaande regels dan beleidsmakers wisten, maar toch hebben deze resultaten ons verrast. Europese bedrijven pleiten niet voor zwakkere regels — ze willen duidelijkheid, proportionaliteit en ondersteuning bij de implementatie om hun doelen te bereiken. Maar ze beschouwen deze normen niet als een bedreiging voor hun concurrentievermogen ten opzichte van de VS of China. Integendeel, de meeste Europese bedrijven zien duurzaamheid als essentieel voor hun toekomstig succes.”

Onderzoeksmethodologie

De enquête werd gehouden van 31 maart tot en met 30 april 2025 en ontving 1.062 reacties van bedrijven in 26 EU-landen en buurlanden. Het onderzoek was beschikbaar in 24 talen en werd verspreid via een breed scala aan netwerken om een ​​evenwichtige vertegenwoordiging te garanderen.

Opvallend is dat 40 procent van de respondenten afkomstig is uit C-level executives, wat het strategische belang van het onderwerp benadrukt. Bedrijven van alle groottes zijn vertegenwoordigd. De gedetailleerde resultaten per functie binnen het bedrijf laten zien dat ook niet-MVO-professionals, zoals professionals in financiën en risicomanagement, een positievere mening hebben dan verwacht.

Het project werd uitgevoerd in samenwerking met wetenschappers van vooraanstaande academische instellingen, waaronder HEC Paris, LMU München, CBS Copenhagen en CERCES.